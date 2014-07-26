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دعوات دولية لتمديد الهدنة في غزة

26/7/2014

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن وزراء خارجية  من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط دعوا السبت إلى تمديد وقف إطلاق النار المعلن لمدة 12 ساعة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة.

وأضاف  فابيوس للصحفيين بعد اجتماع لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والولايات المتحدة "كلنا ندعو الطرفين إلى تمديد وقف اطلاق النار الساري حاليا." وتابع قائلا "كلنا يريد الوصول في أسرع وقت ممكن إلى وقف دائم لإطلاق النار ومن خلال التفاوض يستجيب لاحتياجات إسرائيل فيما يتعلق بالأمن وللاحتياجات الفلسطينية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية (لغزة) وحرية الوصول إلى أراضي غزة."

ويقود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الجهود الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 20 يوما والتي استشهد فيها أكثر من ألف فلسطيني معظمهم مدنيون بحسب أرقام وزارة الصحة في غزة. وكان من المقرر أن تستمر المساعي الدبلوماسية السبت باجتماع وزراء الخارجية في باريس الذي ضم وزيري خارجية قطر وتركيا وهما محاوران رئيسيان مع حماس.

من جانبه  قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند للصحفيين "من الضروري في الوقت الحالي وقف إزهاق الأرواح." مضيفا  " نوقف إزهاق الأرواح بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مدته 12 ساعة أو 24 ساعة أو 48 ساعة ونكرر ذلك مرة أخرى إلى أن نحقق مستوى الثقة الذي يسمح للطرفين بأن يجلسا إلى طاولة لإجراء محادثات بخصوص القضايا الجوهرية."

 

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