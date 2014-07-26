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العدوان الإسرائيلي على غزة يحصد أكثر من ألف شهيد

26/7/2014

قال مسؤول بوزارة الصحة في غزة السبت  إن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي  الذي استمر 20 يوما  زاد على الألف  أغلبهم مدنيون. وأوضح  أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة أن عمال الإنقاذ استغلوا الهدنة الإنسانية وانتشلوا أكثر من مئة جثة من تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف أنحاء القطاع.

وأعلن مسعفون أنهم انتشلوا جثث 85 شهيداً من مناطق الشجاعية والشعف  والتفاح في شرق غزة، والمناطق الحدودية في شمال ووسط قطاع غزة.

من جانبها دعت وزارة الداخلية في غزة إلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والنظام خلال  فترة التهدئة بعد أن نشرت عناصرها، محذرة  المواطنين من عدم  الاقتراب من الأجسام المشبوهة خشية تعرضهم للأخطار. من جهة أخرى سارع سكان القطاع إلى التوجه للمصارف  والأسواق للتزود بما يحتاجون تحسبا  لقادم الأيام .

وأفاد شهود عيان إن إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي المتمركز على الحدود الشرقية لقطاع غزة استمرت حتى الثواني الأخيرة من بدء سريان التهدئة.

وحاول  سكان مساعدة الجرحى  وانتشال جثث الشهداء لكنهم لم  يتمكنوا من ذلك بسبب  منعهم من قبل القوات الإسرائيلية التي تتحصن وراء سواتر ترابية وتعتلي أسطح منازل.

وقال سكان نازحون إن القوات الإسرائيلية تهدد بإطلاق  النار على من يتقدم باتجاهها، حيث تواصل الدبابات والآليات الإسرائيلية محاصرة "خزاعة" وقطع الطريق الرابط بينها وبين باقي مناطق القطاع.

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