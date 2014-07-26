البيت الأبيض: بوتين "مذنبا" في حادث تحطم الطائرة الماليزية

قال البيت الأبيض، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "مذنب" في إسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق منطقة الحرب في أوكرانيا، وأكد أنه يعمل مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعة السبع لفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وأدلى جوش إيرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، ببعض من أقوى تصريحاته منذ إسقاط الطائرة رابطا الحادث بروسيا، التي إنتقدتها الولايات المتحدة لتزويدها الانفصاليين الأوكرانيين بالسلاح.

وقال إيرنست للصحفيين، في البيت الأبيض، "مانعرفه أيضا إن الطائرة الماليزية أسقطت بصاروخ أطلق من الأرض، وأطلق من الأرض في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون وفى منطقة كان الأوكرانيون، أنفسهم لا يشغلون بشكل فعلى أسلحة مضادة للطائرات في ذلك الوقت، ومن ثم فهذا هو السبب فى أننا خلصنا إلى أن فلاديمير بوتين والروس مذنبون في هذه المأساة."

من ناحية آخري قال البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بشأن الحادث والآليات السياسية في أوكرانيا.

وقال في بيان إن"الرئيس بوروشينكو أكد أنه على الرغم من حل الإئتلاف الحاكم في البرلمان الأوكراني فان الحكومة ستواصل عميها لمعالجة الإصلاحات الاقتصادية المهمة.

"الرئيس بوروشينكو أبلغ أيضا نائب الرئيس إن روسيا تواصل تزويد الانفصاليين بالأسلحة الثقيلة والمعدات وأن القوات الأوكرانية تتعرض بشكل متزايد لإطلاق نار مباشر من مواقع على الجانب الروسي من الحدود."

وأبلغ بايدن بوروشينكو أن الولايات المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع لفرض مزيد من العقوبات على روسيا "لزعزعتها الاستقرار بعمق والتصرفات غير المسؤولة في أوكرانيا