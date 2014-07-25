منظمة الصحة تدعو لإقامة ممر إنساني في قطاع غزة

دعت منظمة الصحة العالمية الجمعة لإقامة ممر إنساني في قطاع غزة للسماح لعمال الإغاثة بإجلاء الجرحى وإدخال الأدوية. وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن أربعة مستشفيات بينها مستشفى الأقصى في القطاع الصحي تضررت بسبب العدوان. وقال البيان "تدعو منظمة الصحة العالمية إلى إقامة ممر إنساني في غزة لإجلاء الجرحى بالإضافة لتوفير الأدوية، وينبغي أن يمتد الممر الإنساني لحماية مرور المرضى بشكل آمن للوصول إلى نقاط عبور ثم الخروج من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية".

هذا فيما تواصلت الغارات الإسرائيلية على كافة أرجاء القطاع، وقالت مصادر فلسطينية إن حصيلة اليوم بلغت 26 شهيداً ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 825 شهيدا وأكثر من5200 جريح. وقد استهدفت الغارات العديد من الأبنية السكنية في مدينة غزة وفي المحافظات الأخرى.

من جهتها أعلنت سرايا القدس استشهاد مسؤول الإعلام الحربي فيها صلاح أبو حسنين وابنه في غارة استهدفت منزله بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وكان 16 فلسطينيا استشهدوا الخميس وأصيب 200 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة للأونروا في غزة كانت تؤوي نازحين تركوا منازلهم هربا من القصف العشوائي عليها.

وقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون عن صدمته من استهداف مدرسة تابعة لمنظمة الأونروا شمال غزة حيث كان يحتمي مئات من النازحين الفلسطينيين. وعبر بان غي مون عن شجبه هذا العمل. وأشار إلى أن موظفي الأمم المتحدة يسعون طوال اليوم لمحاولة التوصل إلى هدنة إنسانية توقف إطلاق النار لتسهيل إجلاء المدنيين.

كما أعربت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانتا باور عن عميق قلق بلادها جراء الغارة التي استهدفت المدرسة التابعة لمنظمة الأنروا في بيت حانون شمال قطاع غزة. وأكدت باور موقف بلادها الداعي إلى احترام وحماية منشآت ومقرات الأمم المتحدة من قبل كل الأطراف.

واستشهد شاب فلسطيني وأصيب أكثر من 280 خلال مواجهات قرب حاجز قلنديا العسكري جنوب مدينة رام الله. وقد استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي في قمع مظاهرة شارك فيها آلاف الفلسطينيين وأطلق عليها اسم "ثمانية ٌوأربعون ألفا" وقد انطلقت من مخيم الأمعري في رام الله باتجاه مخيم قلنديا احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح في مواجهات مع قوات الاحتلال في معظم أنحاء القدس المحتلة، بينما أغلقت قوات الاحتلال عددا من أبواب المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الغاز والصوت والرصاص داخل باحات المسجد.

وقد فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات أمنية مشددة ونشرت آلافا من عناصرها في مدينة القدس تحسبا لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

وقد نصبت قوات الاحتلال الحواجز على مداخل المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة وعلى مداخل أحياء مدينة القدس ومنعت الرجال ممن تقل أعمارهم عن خمسين عاما من دخول الأقصى للصلاة.