مقتل 15 مدنيا في هجوم مسلح وسط أفغانستان

أعدمت مجموعة مسلحة، يشتبه بأنها من حركة طالبان، 15 شخصاً بينهم ثلاث نساء وطفل، فجر الجمعة، في وسط أفغانستان.

وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية غور أن المهاجمين أوقفوا سيارتين وأعدموا راكبيها رميا بالرصاص في الرأس والصدر فيما تمكن أحدهم من الفرار.

وفي حادث آخر، قتل مسلحان مجهولان طبيبتين نفسيتين فنلنديتين ،يوم الخميس، في مدينة هيرات تعملان لحساب جمعية مسيحية للمساعدات الإنسانية.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ، في تقريرها النصف سنوي إلى زيادة عدد القتلى والجرحى من المدنيين بنسبة 24 بالمائة بالمقارنة مع السداسي الأول من عام 2013.