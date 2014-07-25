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"مخاوف" من توريد نظام صاروخي إلى "انفصاليي" أوكرانيا

25/7/2014

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجمعة إن نقل نظم إطلاق صواريخ متعددة الفوهات من عيار كبير من روسيا إلى انفصاليين أوكرانيين بات وشيكا فيما يبدو، حيث أصبحت الأسلحة قريبة بدرجة كافية من الحدود ويحتمل تسليم ها اليوم.

وقال الكولونيل ستيف وارين وهو متحدث باسم البنتاجون "لدينا مؤشرات على أن الروس يعتزمون توريد نظم إطلاق صواريخ متعددة الفوهات أكثر تقدما وأكبر عيارا في المستقبل القريب، " وأضاف أن الأسلحة من عيار 200 مليمتر.

من جانبه قال مسؤول أمني روسي إن ما يصل إلى 40 قذيفة مورتر أطلقتها القوات الأوكرانية سقطت يوم الجمعة في إقليم روستوف الروسي قرب الحدود مع شرق أوكرانيا حيث تقاتل كييف الانفصاليين الموالين لموسكو.

ونقلت الوكالة أنه لم يسقط قتلى أو جرحى نتيجة سقوط القذائف على الأراضي الروسية من الجانب الأوكراني.  كما أفادت مصادر صحفية أن موسكو تحشد نحو 15 ألف جندي على طول الحدود مع أوكرانيا.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات بإطلاق النار عبر الحدود فيما قالت أوكرانيا إن الصواريخ التي أطلقت من روسيا ربما تكون أسقطت مقاتلتين تابعتين لها هذا الاسبوع. وتنفي كل من كييف وموسكو هذه الاتهامات. وكانت موسكو قد حذرت في وقت سابق من الشهر الجاري من عواقب وخيمة بعد قصف عبر الحدود اصاب منزلين في اقليم روستوف.

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