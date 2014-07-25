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كتائب القسام تقتل 10 جنود إسرائيليين وتقنص آخرين

25/7/2014
 
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قتلت الجمعة عشرة جنود إسرائيليين في كمين محكم في بيت حانون شمالي قطاع غزة، حيث استدرجوا قوة إسرائيلية راجلة مؤلفة من 15 جنديا، وفجروا فيها عبوات ناسفة،وأطلقوا عليها قذائف مضادة للأفراد. كما أعلن عن قنص جنود إسرائيليين بالقطاع, في حين اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي آخر ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء الهجمة البرية إلى 35 قتيلا.
 
وأضاف القسام في بيان أن جثث الجنود الإسرائيليين ظلت ملقاة في أرض المعركة شرقي بيت حانون بعد الكمين,ولم يتمكن جيش الاحتلال من إسعاف جنوده على الفور.
 
وهذا الكمين هو الثاني في بيت حانون خلال ساعات، حيث أعلن القسام في وقت سابق الجمعة في بيان أنها استدرجت قوة إسرائيلية خاصة إلى منزل في شرق بيت حانون بقطاع غزة، وفجّرته بعبوات ناسفة، ولم يشر البيان إلى خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين نتيجة تفجير المنزل.
 
وقالت سرايا القدس مساء الجمعة إنها قصفت ولأول مرة المفاعل النووي "تسوراك" جنوب تل أبيب.
وأكدت كتائب القسام استهداف مقاتلة إسرائيلية من طراز f15 وإصابتها بشكل مباشر بالإضافة لقصف مدينة تل أبيب بثلاثة صواريخ M75.
 
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة الجمعة إلى 76، في ظل القصف المدفعي والجوي المتواصل على القطاع.
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