فرنسا ترجح الظروف المناخية في تحطم الطائرة الجزائرية

قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن الطائرة الجزائرية التي سقطت فوق مالي تحطمت لحظة ارتطامها بالأرض، معربا عن اعتقاده بأن الظروف المناخية كانت وراء الحادث، من دون أن يستبعد أي فرضية أخرى في هذه المرحلة. وقال كازنوف "نعتقد أن الطائرة تحطمت لأسباب متعلقة بالأحوال الجوية وإن كان لا يمكن استبعاد أي نظرية في الوقت الراهن".

وخلص المحققون في موقع الحادث إلى أن الطائرة انشطرت لدى ارتطامها بالأرض وأن هذا على الأرجح يستبعد تعرضها لهجوم.

ومن جانبه صرح وزير النقل الفرنسي فريدريك كوفيلييه بأن رائحة وقود الطائرة التي كانت قوية للغاية في موقع التحطم وتناثر الحطام في مساحة صغيرة نسبيا تشير إلى أن سبب تحطم الطائرة مرتبط بالأحوال الجوية أو مشكلة فنية أو كل هذا مجتمعا. وقال كوفيلييه "استبعدنا من البداية أي ضربة أرضية". وقال بأن مئة جندي من القوة الفرنسية المتمركزة في المنطقة في طريقهم لتأمين موقع تحطم الطائرة قرب بلدة جوسي الشمالية.

وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الجمعة عن عدم نجاة أي من ركاب الطائرة. وقال أولاند في تصريح مقتضب "ليس هناك للأسف أي ناج" وأضاف أنه عثر على صندوق أسود نقله إلى غاو في شمال مالي العسكريون الفرنسيون الذين تولوا تأمين المنطقة، موضحا أنه "سيتم تحليل مضمون الصندوق الأسود في أقرب فرصة".

وأضاف أولاند "ما نعرفه هو أن القسم الأكبر من حطام الطائرة في موقع محدد لكن من السابق لأوانه الاستنتاج. هناك فرضيات وخصوصا الأحوال الجوية لكننا لا نستبعد أيا منها لأننا نريد أن نعرف كل ما حصل".

وأوضح أولاند أن طاقم الطائرة أبلغ عن تغيير مساره "بسبب أحوال جوية صعبة جدا". وتابع "أرسلنا خبراء من مكتب التحقيق في الحوادث التابع لوزارة النقل إلى المكان وسيقومون هناك بإجراء كل التحقيقات اللازمة".

يذكر أن مصادر ملاحية جزائرية أعلنت عن فقدان الطائرة بينما كانت في رحلة من بوركينا فاسو إلى الجزائر العاصمة. وكانت الطائرة تحمل 166 راكبا نصفهم تقريبا فرنسيون وطاقما كله من الإسبان .