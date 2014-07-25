شحنة نفط من إقليم كردستان إلى الولايات المتحدة رغم رفض بغداد

أظهرت بيانات من أقمار صناعية تتبع تحركات السفن أن ناقلة تحمل نفطا خاما من إقليم كردستان على مقربة يوم واحد فقط من الوصول إلى ميناء في الولايات المتحدة .

وأوضحت البيانات أن السفينة تحمل نحو مليون برميل من الخام تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليون دولار .

وأظهرت بيانات خدمة رويترز لتتبع السفن أن الناقلة يونايتد كالافرفتا التي غادرت ميناء جيهان التركي، في يونيو الماضي، محملة بنفط من خط الأنابيب الكردي الجديد، من المتوقع أن ترسو في جالفستون بولاية تكساس يوم السبت.

وقد أعربت بغداد أكثر من مرة عن رفضها التام لتصرف إقليم كردستان بالنفط العراقي وبيعه دون الرجوع إلى وزارة النفط في الحكومة العراقية .

وقالت مؤسسة تسويق النفط العراقية إن المؤسسة ستقاضي أي مشتر للنفط الكردي وستدرجه في القائمة السوداء.

وكانت واشنطن أبدت اعتراضها سابقاً بشأن نقل شحنات نفط من كردستان وقالت إنها تقف إلى جانب بغداد بشأن قضية النفط العراقي و لا تدعم أي تصدير أو بيع لنفط العراق من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.

في المقابل، قالت حكومة إقليم كردستان إنها تتصرف في إطار حقوقها الدستورية.

ولم تتمكن مصادر تجارية في تكساس ونيويورك ولندن وجنيف من تحديد هوية مشتري الشحنة التي تنقلها يونايتد كالافرفتا .

وبدأت كردستان العراق بيع نفطها بمعزل عن الحكومة المركزية أول مرة في عام 2012 ، بنقل كميات صغيرة عبر تركيا.