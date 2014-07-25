سقوط قذيفتين قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية

أفاد شهود عيان أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا صباح الجمعة قرب مبنى السفارة الأمريكية الكائن بشارع ولي العهد المتفرع من طريق المطار جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ولم يتسن الحصول على معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بالسفارة إلا أن الشهود أفادوا أيضا أن مبنيين يجاوران السفارة إستهدفهما القصف بشكل مباشر، بحسب موقع"بوابة الوسط"الالكتروني الليبي.

وتتعرض المنطقة إلى وابل من القصف الصاروخي جراء الإشتباكات العنيفة التي تدور في محيط مطار طرابلس الدولي والطرق المؤدية إلى المطار بين تشكيلات مسلحة متصارعة.

يأتي استمرار الاشتباكات بين الميليشيات رغم توصلها يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق هدنة تضمن انسحاب الجماعات المسلحة المتقاتلة ونشر قوة محايدة لتأمين المطار.

كان نحو 90 بالمئة من مباني المطار والطائرات الرابضة في مدارج المطار قد تضررت جراء أعمال العنف، مما دفع السلطات لتعليق الرحلات الجوية.