البث الحي
منوعات

سقوط قذيفتين قرب السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية

25/7/2014

أفاد شهود عيان أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا صباح الجمعة قرب مبنى السفارة الأمريكية الكائن بشارع ولي العهد المتفرع من طريق المطار جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

ولم يتسن الحصول على معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بالسفارة إلا أن الشهود أفادوا أيضا أن مبنيين يجاوران السفارة إستهدفهما القصف بشكل مباشر، بحسب موقع"بوابة الوسط"الالكتروني الليبي.

وتتعرض المنطقة إلى وابل من القصف الصاروخي جراء الإشتباكات العنيفة التي تدور في محيط مطار طرابلس الدولي والطرق المؤدية إلى المطار بين تشكيلات مسلحة متصارعة.

يأتي استمرار الاشتباكات بين الميليشيات رغم توصلها يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق هدنة تضمن انسحاب الجماعات المسلحة المتقاتلة ونشر قوة محايدة لتأمين المطار.

كان نحو 90 بالمئة من مباني المطار والطائرات الرابضة في مدارج المطار قد تضررت جراء أعمال العنف، مما دفع السلطات لتعليق الرحلات الجوية.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام