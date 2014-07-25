تنظيم "الدولة الإسلامية" يسيطر على الفرقة 17

أفاد ناشطون أن 24 سوريا قتلوا بينهم 6 أطفال ، يوم الجمعة، في قصف لجيش النظام استهدف حي جوبر بريف دمشق وأحياء في حلب واقعة تحت سيطرة المعارضة.

وقال تجمع أنصارالثورة إن تنظيم "الدولة الإسلامية" سيطر على الفرقة 17 التابعة لجيش النظام في مدينة الرقة، وقتل قائدها العميد هيثم السليمان.

و بحسب ناشطون تحوي الفرقة 17 أكثر من 900 عسكري ، وقدروا عدد القتلى منهم في عملية السيطرة على الفرقة نحو 50 جنديا وأسر عدد آخر منهم .

وفي الحسكة، سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على فوج المدفعية 121، الذي يعرف باسم "فوج الميلبية" ومنطقة "خربة جدوع" على طريق الحسكة القامشلي.

أما في حمص، فقد سيطر تنظيم الدولة على قرية السخنة في مدينة تدمر عقب معارك مع القوات النظامية .

وشهدت أحياء حلب ،يوم الجمعة، قصفا عنيفا لقوات النظام، أسفر عن سقوط قتلى و تدمير عدة منازل، وتشهد المدينة انقطاعا في الماء والكهرباء منذ بدء شهر رمضان مع ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، فيما تواصل المعارضة المسلحة إغلاق معبر بستان القصر الذي يعد بوابة لسفر سكان حلب إلى الحدود التركية.

وعلى جبهة المليحة، المحاصرة منذ 4 أشهر ، ذكر تجمع أنصارالثورة أن أكثر من 1000 مدني استقر في العراء عقب قصف مدينة زبدين بريف دمشق يوم الخميس.

وفي سياق منفصل، أرسلت الأمم المتحدة أول قافلة مساعدات إنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة دون أخذ موافقة الحكومة السورية في دمشق , وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 11 مليون سوري بحاجة شديدة إلى المساعدات.

وقد اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلا من الحكومة والمعارضة بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، واصفا ذلك بأنه "تكتيك يستخدم في الحرب “هناك.