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الاتحاد الأوروبي يدرس قانون لفرض عقوبات على روسيا

25/7/2014

قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن سفراء الاتحاد طلبوا من المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة إعداد نص قانوني لفرض عقوبات على قطاعات من الاقتصاد الروسي.

لكن لم يتم التوصل لاتفاق نهائي على فرضها حتى الآن وأضاف الدبلوماسيون أن المسؤولين سيجرون مزيداً من المناقشات الأسبوع المقبل بناء على الاقتراحات القانونية.

 وطرحت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقتراحات لتقييد دخول روسيا إلى أسواق المال وقطاعات الدفاع وتكنولوجيا الطاقة الأوروبية.

و على جانب آخر قال البرلمان الأوكراني اليوم الجمعة إنه لم يتلق بعد خطاب استقالة من رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك وبالتالي لا يمكنه التصويت على قبولها أو رفضها الأمر الذي يعطل عمل الحكومة.

وكان ياتسينيوك قدم استقالته أمس الخميس قائلا ان البرلمان يخون مطالب الشعب بالتغيير بتقاعسه عن الموافقة على التشريعات.

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