إياتا : سلامة الطيران تبقى أولوية

أعلنت المنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا) الجمعة أنها "ستبذل كل الجهود لتحسين سلامة الطيران التي تبقى أولوية" وذلك بعد أسبوع أسود شهد تحطم ثلاث طائرات ما أوقع أكثر من 460 قتيلا.

وقال مدير المنظمة توني تايلر في بيان "بعد ثلاث مآس في فترة قصيرة جدا، سيطرح الكثير من الناس بالتأكيد أسئلة حول سلامة الطيران". وأضاف "أكبر قدر من الاحترام يمكننا أن نقدمه في ذكرى الذين رحلوا يكون في بذل كل الجهود بحثا عن الأسباب والحرص على عدم تكرار ذلك".

وأكد تايلر "أن الأولوية الأهم هي الأمن، ورغم الأحداث في الأيام السبعة الماضية، يمكننا أن نستقل طائرة بأمان". و قال تايلر "هذه السنة تجاوزعدد ضحايا الكوارث الجوية العدد الذي تم تسجيله في 2013 وعددهم 210. وأضاف "لكن حتى في هذه الظروف فإن الصعود إلى طائرة لا يزال الأكثر أمانا، وحماية زبائننا الذين يسافرون عبر أنحاء العالم من أذى محتمل هي المهمة الأساسية لصناعة الطيران".

جاءت هذه التصريحات بعد أسبوع أسود شهده النقل الجوي فقد تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية في 17 تموز/ يوليو في شرق أوكرانيا بعدما أسقطها صاروخ على الأرجح في منطقة يسيطر عليها الإنفصاليون الموالون لروسيا ما أوقع 298 قتيلا.

وتحطمت الأربعاء طائرة تابعة لشركة ترانسافيا التايوانية فوق جزيرة قبالة تايوان بعد محاولة هبوط في أحوال جوية سيئة ما تسبب بمقتل 48 من ركاب الطائرة ال58. وفي اليوم التالي تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية أثناء قيامها برحلة بين واغادوغو والعاصمة الجزائرية وعلى متنها 116 شخصا على الأقل بينهم 51 فرنسيا فوق مالي.

وتمثل المنظمة الدولية للنقل 240 شركة طيران في مختلف أنحاء العالم أي 84% من إجمالي حركة الملاحة الجوية.