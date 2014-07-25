إسرائيل ترفض مقترح الهدنة وتطالب بتعديلات

قال مصدر حكومي الجمعة إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بالشؤون الأمنية رفض مقترحات بوقف إطلاق النار على قطاع غزة ويسعى لإجراء تعديلات على هذه المقترحات. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الهدنة المقترحة ولكن المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه قال إن إسرائيل تريد إجراء تعديلات قبل الموافقة على أي وقف للاقتتال. ولم ترد حماس بعد على الوقف المقترح لإطلاق النار.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الجمعة إنه ما زالت ثمة خلافات بشأن صياغة "هدنة غزة" لكنه واثق من نجاح إطار الهدنة في نهاية المطاف.

وقال للصحفيين في القاهرة إن "تقدما كبيرا" قد تحقق بشأن الهدنة لكن ما زال هناك المزيد مما ينبغي عمله مشيرا إلى أنه على ثقة من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملتزم بالعمل من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون في المؤتمر الصحفي نفسه إلى هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام تبدأ بوقفة قابلة للتمديد مدتها 12 ساعة. كما دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري الجمعة إلى هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام في غزة بمناسبة عطلة عيد الفطر.

وأضاف للصحفيين في مؤتمر صحفي بالقاهرة مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون "ندعو لوقف اطلاق النار الانساني لمراعاة الأيام المباركة حيث أننا في نهاية شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك ولمدة 7 ايام."