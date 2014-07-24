"CNN" تستبعد مراسلتها لتغريده وصفت فيها إسرائيلين بالحثالة

صورة عن موقع صحيفة هافينغتون بوست (الجزيرة)

استبعدت شبكة "CNN" الأميركية المراسلة الصحفية ديانا ماغناي من تغطية أحداث الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة.

وجاء استبعاد ماغناي بعد تغريدة لها على تويتر وصفت فيها إسرائيليين كانوا يحتفلون بإلقاء القنابل على قطاع غزة وقاموا بتهديدها "على حد قولها" بـ "الحثالة".

وصرح متحدث باسم شبكة "CNN" الإخبارية لجريدة "The Huffington Post" أن تغريدة ديانا جاءت "بعد أن تعرضت للتهديد والمضايقة قبل وأثناء إذاعة أحد تقارير البث المباشر".

وأضاف المتحدث: أن "ديانا تأسفت بشدة على اللغة التي استخدمتها، والتي كانت موجهة في الأساس إلى تلك المجموعة التي استهدفتها مع طاقم العمل، وهي بالتأكيد لم تكن تقصد الإساءة لأي شخص خارج هذه المجموعة، ونحن أيضا كشبكة نعتذر عن أي فهم خاطئ لمضمون ما قالته"، وأوضح المتحدث أن ديانا انتدبت من الشبكة للعمل في موسكو.

وكانت المراسلة ديانا ماغناي قد ظهرت الخميس فوق قمة تل في مدينة سديروت الإسرائيلية يطل على الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، وقالت في تقريرها المذاع مباشرة أنها كانت تستطيع سماع صوت مجموعة الإسرائيليين وهم يحتفلون بإطلاق الصواريخ على غزة.

وبعد انتهاء البث مباشرة كتبت في تغريدة لها على تويتر: إن "الإسرائيليين من فوق التل الذين يحتفلون بالقنابل الملقاة فوق غزة وهددوا بتدمير سيارتنا إذا ما نطقت بكلمة (واحدة) خاطئة.. حثالة".

وسرعان ما أزيلت التغريدة لكنها كانت بالفعل قد انتشرت بين 200 من المتابعين لحسابها على تويتر.

وكان صحفي دنماركي قد نشر أيضا صورا لإسرائيليي "سديروت" وهم يجلسون على قمم التلال القريبة من قطاع غزة لمشاهدة القذائف الإسرائيلية وهي تنهال على القطاع وأرفق الصور بعبارة "سينما سديروت".

ويأتي استبعاد ماغناي بعد يوم واحد من سحب شبكة "NBC" نيوز لمراسلها أيمن محيي الدين من غزة. وقد قوبل قرار "NBC" باستبعاد محيى الدين "الذي يُشاد به على نطاق واسع" بالغضب والإحباط من الصحفيين داخل وخارج الوكالة، وخصوصا مع إصرار الوكالة على عدم الإفصاح عن السبب.

يُذكر أن واحدة من أحدث تغريدات محيي الدين على تويتر وأيضا على شبكة الفيس بوك قد تم محوها، وهي الخطوة التي أثارت تكهنات بأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون السبب في استبعاده. لكن مصادر أفادت أن سبب استبعاده المعلن من قبل المديرين التنفيذيين للشبكة هو أن القرار لدواع أمنية.