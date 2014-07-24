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9 قتلى في تجدد القتال ببنغازي

24/7/2014

قالت مصادر طبية إن تسعة اشخاص على الأقل قتلوا وجرح 19 آخرون غالبيتهم مدنيون, في اشتباكات جرت أثناء الليل في بنغازي بين مقاتلين إسلاميين وميليشيات وقوات نظامية تحاول طردهم من المدينة.

وشاركت طائرات وقوات برية في القتال الذي اندلع الليلة الماضية بعد أسبوع من وقوع أشرس اشتباكات بين ميليشيات والقوات الحكومية في بنغازي والعاصمة طرابلس منذ الحرب التي اطاحت بمعمر القذافي عام 2011.

واستمر القصف المتقطع في مناطق من طرابلس في وقت مبكر اليوم الخميس لكن لم ترد تقارير فورية عن سقوط قتلى بعد اشتباكات عنيفة في اليوم السابق

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