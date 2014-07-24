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37 شهيدا والقسام تعلن مقتل 8 جنود إسرائيليين

24/7/2014

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 37 فلسطينيا الخميس في أنحاء متفرقة من القطاع ما يرفع عدد الشهداء إلى 732 شخصا بينهم 6 أشخاص من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على منزلهم غرب خان يونس إضافة إلى أكثر من 4500 جريح. وكان عشرات استشهدوا أمس في خان يونس التي يطوقها الجيش الإسرائيلي ويقصفها بشكل عشوائي، ويمنع وصول سيارات الإسعاف إليها، ويرتكز القصف على بلدتي خزاعة وبني سهيلة إلى جانب عبسان.

في غضون ذلك أعلنت كتائب القسام أنها قتلت 8 من الجنود الإسرائيليين وأصابت آخرين في عملية تسلل في حي التفاح شرقي غزة.  كما أكدت أنها قصفت مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخين من طراز إم 75.

ويأتي ذلك بعد اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ثلاثة من جنوده في معارك خان يونس أمس،  ووصول عدد قتلاه منذ بداية العدوان على قطاع غزة إلى 33.  كما أفاد مراسل الجزيرة بوقوع عشرات الإصابات في صفوف القوات الإسرائيلية جراء المعارك التي وقعت مع المقاومة قرب خان يونس جنوب القطاع.

ودعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى رفع الحصار عن غزة قبل البحث في أي اتفاق للتهدئة. وقال مشعل في مؤتمر صحفي عقده بالدوحة إن الفلسطينيين هم أحرص الناس على أي تهدئة إنسانية تكون مدعومة ببرنامج حقيقي لفائدة سكان غزة.

ومن جهتها جددت حركة الجهاد الإسلامي تأكيدها على ضرورة عدم الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل الاتفاق على مطالب المقاومة. وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب إن إسرائيل قد تدير ظهرها لأي اتفاق كما حدث في تجارب سابقة على حد وصفه.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن أهداف حركة حماس مشابهة لأهداف النازيين وهي إبادة اليهود. وهدد ليبرمان خلال استقباله نظيره البريطاني فيليب هاموند حركة حماس وقيادتها بأن نهايتهم ستكون مشابهة لنهاية النازيين.

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