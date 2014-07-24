رئيس مالي: رصدنا حطام الطائرة الجزائرية شمال البلاد

أبوبكر كيتا رئيس دولة مالي (رويترز-أرشيف)

قال إبراهيم أبو بكر كيتا رئيس مالي الخميس إنه تم رصد حطام الطائرة الجزائرية في الصحراء بشمال مالي، وأضاف خلال اجتماع لقيادات سياسية ودينية وقيادات المجتمع المدني في عاصمة مالي باماكو "لقد جرى إبلاغي للتو بأنه تم العثور على الحطام بين أجيلهوك وكيدال".

وكان مسؤول جزائري قد صرح بأن طائرة للخطوط الجوية الجزائرية تقل 110 ركاب إضافة إلى ستة من أفراد الطاقم تحطمت الخميس أثناء رحلتها من واغادوغو في بوركينا فاسو الى الجزائر العاصمة.

وأضاف المسؤول الجزائري لوكالة رويترز للأنباء طالبا عدم الإفصاح عن اسمه "أستطيع أن أؤكد أنها تحطمت"، ولم يعط أي تفاصيل بشأن ما حدث للطائرة في رحلتها باتجاه الشمال إلى الجزائر. وقال مسؤول طيران آخر إن نصف الركاب تقريبا هم مواطنون فرنسيون.

كما صرح متحدث باسم الجيش الفرنسي إن طائرتين مقاتلتين فرنسيتين متمركزتين في المنطقة تحاولان تحديد موقع الطائرة على امتداد مسارها المحتمل. كما قالت مصادر أمنية في النيجر إن طائرات تحلق فوق المنطقة الحدودية مع مالي للبحث عن الطائرة.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية وشركة طيران "swiftair" الإسبانية الخاصة قد قالتا الخميس إن سلطات الطيران الجزائرية فقدت الاتصال بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في رحلة كانت في طريقها من واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو إلى العاصمة الجزائرية وعلى متنها 110 ركاب.

وذكرت الوكالة أن سلطات الطيران فقدت الاتصال بالطائرة في الرحلة "AH 5017" بعد مرور ساعة من إقلاعها من بوركينا فاسو وأعطى مسؤولون آخرون مواقيت مختلفة لانقطاع الاتصال وهو الأمر الذي زاد من البلبلة بشأن مصير الرحلة ومكان وجودها في الوقت الحالي.

وقالت شركة الطيران الإسبانية "swiftair" الخميس إنها فقدت الاتصال بإحدى طائراتها رقم "MD-83" التي تشغلها شركة الخطوط الجوية الجزائرية وعلى متنها 110 ركاب وطاقم مكون من ستة أفراد.

وأضافت الشركة الإسبانية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن الطائرة أقلعت من بوركينا فاسو الساعة "01:17" بالتوقيت المحلي وكان من المفترض أن تهبط في الجزائر العاصمة الساعة "05:10" لكنها لم تصل إلى وجهتها النهائية.

وقال دبلوماسي في باماكو "عاصمة مالي" إن شمال البلاد "المحدد ضمن خط سير الرحلة" تعرض لعاصفة رملية كبيرة ليل الأربعاء.

وبغض النظر عن مصير الرحلة فإن فقدان الاتصال بالطائرة سيزيد من التوتر في قطاع الطيران المدني بعد حادث إسقاط الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا الأسبوع الماضي وتحطم طائرة ترانس آسيا قبالة تايوان خلال عاصفة رعدية الأربعاء وإلغاء جزء من رحلات الطيران إلى تل أبيب نتيجة العدوان على غزة.