انتخاب فؤاد معصوم رئيسا جديدا للعراق

فؤاد معصوم الرئيس العراقي الجديد (Getty)

انتخب البرلمان العراقي القيادي في التحالف الكردستاني فؤاد معصوم رئيسا جديدا لجمهورية العراق لأربع سنوات قادمة، في الوقت الذي دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته لبغداد العراقيين إلى تشكيل حكومة تضم كل أطياف المجتمع العراقي.

وحصل معصوم في جلسة التصويت بالبرلمان العراقي على 175 صوتا في الجولة الأولى من مجموع 275 وحصل في جولة الإعادة على 211 صوتا.

وجاء اختيار معصوم بعد اتفاق الكتلة البرلمانية الكردية في مجلس النواب عليه مرشحا وحيدا لتولي منصب رئيس الجمهورية بأغلبية ثلاثين صوتا مقابل 23 لمنافسه على المنصب برهم صالح.

وكان البرلمان قد فشل الأربعاء في اختيار خليفة للرئيس المنتهية ولايته جلال الطالباني وطالبات الكتلة الكردية بالبرلمان إلى تأجيل الجلسة إلى اليوم الخميس.

وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس المنتخب، وعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى يوم 1 يوليو الجاري.

من جهة أخرى قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إن العراق يواجه تحديات حقيقية تهدد وجوده، وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الخارجية بالوكالة حسين الشهرستاني إنني أحث العراقيين على التحلي بروح المسؤولية وإيجاد "أرضية مشتركة" لحل خلافاتهم. ودعا إلى تشكيل حكومة تضم كل أطياف المجتمع العراقي.