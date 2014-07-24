البث الحي
منوعات

إصابة كبير أطباء مكافحة "الإيبولا" بالمرض

24/7/2014

قالت الحكومة في سيراليون إن كبير الأطباء في مكافحة فيروس "الإيبولا" شيخ عمر خان أصيب بالمرض.

وقال بيان صدر عن مكتب رئيس البلاد إن خان -الذي ينسب له الفضل في علاج أكثر من 100 مصاب بفيروس الإيبولا- يتلقى العلاج في مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود.

ويقود الطبيب "خان" جهود البلاد للسيطرة على تفش الفيروس الذي قتل 206 أشخاص في سيراليون.

ووصفت "مياتا كارجبو" وزيرة الصحة الطبيب بأنه بطل قومي، وقالت إنها "ستفعل كل شيء وأي شيء في سلطتها لضمان نجاته من المرض."

وأبلغ خان رويترز في أواخر يونيو حزيران أنه يخشى أن يصاب بالفيروس. وقبل ثلاثة أيام توفيت ثلاث ممرضات يعملن معه في مركز لعلاج الإيبولا بعد إصابتهن بالمرض.

ويفتك الفيروس بما يصل إلى 90 بالمئة ممن يصابون به، ولا يوجد علاج أو لقاح للوقاية منه.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس الإيبولا أودى بحياة أكثر من 600  شخص في غينيا وليبريا وسيراليون مما يضع ضغوطا على الأنظمة الصحية في بعض من أشد البلدان الأفريقية فقرا.

وبدأ تفشي المرض في منطقة جنوب شرق غينيا النائية في فبراير، وانتشر منذ ذلك الحين في بلدان المنطقة. وينتقل المرض بسرعة عن طريق العدوى، ومن أعراضه الإسهال والقيء والنزيف الداخلي والخارجي.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)