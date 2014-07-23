هولندا تتسلم الصندوقين الأسودين للطائرة الماليزية

أعلنت وزارة الخارجية الهولندية أن المحققين الهولنديين تسلموا الصندوقين الأسودين للطائرة الماليزية التي تحطمت في شرق أوكرانيا، حيث سيقودون التحقيق الدولي حول أسباب الحادث.

وأضافت أن ممثلي ماليزيا ومكتب الأمن وقعوا اتفاق تسليم الثلاثاء في مطار العاصمة الأوكرانية كييف، وسينقل الصندوقان الأسودان بعدها إلى "فارنبورو" في بريطانيا لتحليلهما.

وأكدت الخارجية الهولندية أن خبراء من بلدان مختلفة بينهم متخصصون من مكتب الأمن سيتوجهون إلى "فارنبورو" مع الصندوقين الأسودين للمساعدة في إجراء التحقيق. وستتولى طائرة عسكرية بلجيكية نقل الصندوقين اللذين تسلمهما الخبراء الماليزيون من الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا.

وأعلن مسؤولون كبار في الاستخبارات الأمريكية الثلاثاء أن الطائرة الماليزية التي تحطمت في أوكرانيا قد يكون أسقطها "عن طريق الخطأ" انفصاليون أوكرانيون غير مدربين.

وكانت طائرة الركاب الماليزية "البوينغ 777" قد أسقطت الخميس الماضي في شرق أوكرانيا في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون المواليون لموسكو, وقتل في الحادث كل من كان على متنها من ركاب وأفراد الطاقم وعددهم 298 شخصاً بينهم 193 هولندياً.