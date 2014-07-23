مقتل ستة أطفال بقصف لطيران النظام السوري

قصف طيران السوري شمل كل المناطق تحت سيطرة المعارضة (أرشيف-Getty)

قتل ستة أطفال من عائلة واحدة في قصف للطيران السوري شمال مدينة حلب كما قتل ثلاثة أطفال آخرين في قصف أيضا للنظام في مناطق مختلفة من سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في رسالة بريد إلكتروني لقد "استشهد ستة أطفال من قرية الوحشية بريف حلب الشمالي جراء قصف جوي على القرية"، وأوضح أن الأطفال الشهداء كلهم من عائلة مسلم.

وتقع البلدة شمال مدينة حلب كبرى مدن شمال سوريا التي تشهد معارك يومية منذ صيف عام 2012، ويتقاسم النظام والمعارضة السيطرة على أحيائها. وتتعرض مناطق المعارضة في حلب وريفها لقصف مكثف من طيران النظام منذ نهاية 2013، أدى إلى مقتل أكثر من الفي مدني منذ بداية 2014 بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" إن طيران النظام السوري كثف في الفترة الأخيرة غاراته على شمال حلب "في محاولة لتشتيت المقاتلين المعارضين واستعادة المناطق التي يسيطرون عليها" لا سيما بلدة مارع.

وأضاف المرصد السوري أن "شخصان آخران قد قتلا من بينهما فتى في الخامسة عشر من عمره في قصف جوي على بلدة اللطامنة بريف حماة وسط سوريا، وطفلة في السابعة من عمرها جراء قصف مدفعي للنظام قرب مدينة جسر الشغور في ريف أدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

وفي ريف محافظة دير الزور التي باتت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" بشكل شبه كامل قتلت طفلة في قصف جوي لطيران النظام على قرية الكشكية شرق المحافظة.

وأدى النزاع السوري المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام إلى مقتل ما يزيد على 170 ألف شخص من بينهم أكثر من تسعة آلاف طفل بحسب إحصائيات المرصد السوري.