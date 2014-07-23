للمرة التاسعة.. البرلمان اللبناني يفشل بانتخاب رئيس للجمهوري

مبنى البرلمان اللبناني (Getty-أرشيف)

فشل البرلمان اللبناني الأربعاء للمرة التاسعة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 24 مايو الماضي.

وقد أدت الحرب الأهلية في سوريا إلى تفاقم الانقسامات السياسية وتعقيد مسألة التوافق على رئيس جديد، كما يأتي الجمود السياسي في لبنان في وقت تشهد فيه البلاد تدهورا كبيرا على الصعيد الأمني حيث وقعت ثلاثة انفجارات انتحارية أواخر الشهر الماضي استهدفت مناطق في العاصمة ونقطة تفتيش على الطريق الواصل بين لبنان وسوريا.

كما أدت الأزمة في سوريا والمأزق السياسي الداخلي إلى ضرب الاقتصاد اللبناني وهو الأمر الذي دفع بالبنك المركزي لتقديم حزم تحفيز.

وأرجأ رئيس البرلمان نبيه بري جلسة انتخاب رئيس جديد إلى 12 أغسطس المقبل بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين لعدد النواب الحاضرين في الجلسة حتى يتسنى التصويت على رئيس جديد.

وقالت النائبة ستريدا جعجع زوجة المرشح المسيحي سمير جعجع للصحفيين في مجلس النواب "إنها الجلسة التاسعة التي يحضرها 65 نائبا، لقد انتظرنا جلسة.. جلستين.. ثلاث جلسات.. وأربعا وخمسا وستا وسبعا وثماني جلسات وصولا إلى التاسعة اليوم.. لقد مضى شهران تقريبا على الشغور الرئاسي وما زلنا ننتظر".

ورأت ستريدا أن السبب في هذه الأزمة "هو أن هناك فريقا من النواب لا يحترم إرادة الشعب اللبناني الذي انتخبه والدستور الذي بموجبه تم انتخاب هذا الفريق الذي يعطل الاستحقاق الرئاسي وكأن المسألة ترتبط بحسابات سياسية خاصة وضيقة ولا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا ومصالح جميع اللبنانيين".

وقاطعت الجماعات السياسية جلسات الانتخاب السابقة واتهم كل منها الآخر ببأنه هو السبب في الوصول إلى طريق مسدود.

ووفقا للنظام السياسي في لبنان فإن السلطة تتوزع بين الطوائف الدينية المختلفة وقد أسندت رئاسة الجمهورية إلى الطائفة المارونية المسيحية ورئاسة البرلمان إلى مسلم شيعي. وقد تولت حكومة رئيس الوزراء السني تمام سلام صلاحيات الرئاسة ريثما يتم اختيار رئيس جديد للبلاد.

وكانت صلاحيات الرئيس قد تآكلت في لبنان بموجب اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في البلاد ومنح صلاحيات أكبر للحكومة ورئيس الوزراء.

ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت يحتاج فيه لبنان بشدة إلى قيادة تركز على التعامل مع امتداد آثار الحرب الأهلية في سوريا وقضية وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيه إلى جانب عجز مالي متفاقم في الموازنة يقارب الـ10% من اقتصاده.