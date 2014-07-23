تحذير من تفاقم ظاهرة انخفاض عدد النساء في الهند

حذرت الأمم المتحدة من تناقص أعداد الفتيات في الهند بسبب الإجهاض غير القانوني لملايين الأجنة الإناث وصل إلى “مستويات حرجة” خاصة وأن عمليات الإجهاض تنتشر في أجزاء واسعة من الهند.
وأظهر أخر إحصاء سكاني فى الهند عام 2011 أن عدد المواليد الإناث أقل من عدد الذكور وأن عدد الفتيات دون سن السادسة يواصل الانخفاض للعقد الخامس على التوالي.
وأشارت دراسات متخصصة في الديموغرافيا أنه نحو 12 مليون جنين من الإناث أجهضن على مدى السنوات العشر الأخيرة مما ينذر باختلال مجتمعي خطير.
ورغم القوانين الصارمة التي تحظر على الأزواج إجراء اختبارات تكشف جنس الجنين تفاديا لقتل الأجنة الإناث، فإن عمليات الإجهاض تنتشر بشكل واسع وتجرى حتى في وقت متقدم من الحمل.
وأعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن استنكارها وتنديدها لهذه الظاهرة التي ترتقي إلى جريمة وقالت المتحدثة باسم الهيئة “من المفارقات المأساوية أن من تمنح الحياة (المرأة) هي نفسها تُحرم من الحق فى أن تولد”.
وتسود فى عقليات سكان الهند ثقافة إنجاب الذكور، وذلك لاعتقادهم بأنهم عامل مساعد للأسرة فى كسب لقمة العيش واستمرارية إسم العائلة.
ولأن عادات الهند تفرض على المرأة دفع مهر الزواج ومصاريفه فإن أغلب الأسر تنظر إلى إنجاب الأنثى على أنه عبء قد لا تستطيع تحمله في المستقبل.