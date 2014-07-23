بيلاي: تصرفات إسرائيل بغزة قد ترقى لجرائم حرب

المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي

قالت المفوضة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي إن هناك احتمالا كبيرا بأن خرق إسرائيل لحقوق الانسان في غزة قد يرقى إلى جرائم حرب.

وأضافت خلال افتتاحها جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف على خلفية العدوان على غزة، أن تدمير المنازل وقتل المدنيين لا سيما الأطفال، يثير شكوكا بشأن الاحتياطات الوقائية الإسرائيلية وحول فائض القوة التي تستعملها إسرائيل. ودانت بيلاي في الوقت عينه ما قالت إنه إطلاق حماس العشوائي للصواريخ ما يعرض حياة المدنيين للخطر.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى إسرائيل صباح الأربعاء حيث سيبدأ جولة محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف بلورة اتفاق يوقف القتال الدائر في قطاع غزة، ومن المقرر أن يلتقي كيري بكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الساعات القليلة القادمة، وكان وزير الخارجية الأمريكي طالب حركة حماس بالقبول بالمبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار والمشاركة مع الفصائل الأُخرى في المفاوضات.

وقد استشهد 21 فلسطينيا بينهم طفلان في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك مع استمرار القصف العنيف والعشوائي على مناطق متفرقة لاسيما في المنطقة الجنوبية الشرقية للقطاع وتحديدا في بلدتي خزاعة وبني سهيلة إلى جانب عبسان، القاطع الشرقي لمحافظة خان يونس جنوب القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن هناك مناشدات ونداءات من هذه المناطق التي تعرضت للقصف بوجود شهداء وجرحى لا يمكن الاقتراب منها بسبب ضراوة القصف المدفعي وطائرات الاستطلاع. وكان القصف استهدف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع ما تسبب في تعطلها عن العمل بالكامل. وكانت آخر حصيلة أفادت باستشهاد نحو 640 فلسطينيا بينما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها قتلت 52 جنديا اسرائيليا.

وكانت شركات طيران أميركية ودولية عدة قد أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل إثر سقوط صواريخِ المقاومة الفلسطينية على مسافة قريبة من مطار بن غوريون في تل أبيب.

كما علقت شركات طيران أوروبية مثل شركة لوفتها نزا الألمانية, وإير فرنس الفرنسية, والخطوط الجوية الملكية الهولندية, والخطوط الجوية النرويجية والخطوط الجوية الاسكندنافية، رحلاتها. وقد أوقفت الخطوط الملكية الأردنية رحلاتها أيضا إلى إسرائيل، وعادت طائرتان تركيتان أدراجهما بينما كانتا في رحلة بين إسطنبول وتل أبيب.