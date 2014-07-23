بريطانيا تواصل تصدير أسلحة إلى روسيا

أفاد تقرير برلماني بريطاني أن بريطانيا تواصل تصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا، وذلك بعد يومين على انتقادات وجهها رئيس الحكومة ديفيد كاميرون إلى فرنسا لبيعها سفناً حربية إلى موسكو.

وكان رئيس الوزراء البريطاني دعا الاتحاد الأوروبي إلى منع بيع الأسلحة إلى روسيا المتهمة بتسليح وتأهيل مسلحين في شرق أوكرانيا، وأكد أن بريطانيا أوقفت هذه الصادرات كما وعدت في آذار/مارس الماضي.

لكن التقرير البرلماني الذي نشر الأربعاء يكشف أن 251 إجازة تصدير أصدرتها الحكومة البريطانية وتسمح ببيع سلع تخضع للإشراف بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 132 مليون جنيه إسترليني (167 مليون يورو) ما زالت سارية.

وأوضح التقرير أن إجازات التصدير هذه تسمح ببيع بنادق دقيقة وذخائر لأسلحة خفيفة وسترات واقية من الرصاص ومعدات للتشفير وللاتصالات العسكرية وللرؤية الليلية. ولم تعلق أو تسحب سوى 31 إجازة بينما لم يعد من المسموح أن تكون روسيا وجهة للتصدير لثلاث إجازات أخرى.

وكان كاميرون طلب من الاتحاد الأوروبي الاثنين تبني عقوبات اقتصادية واسعة ضد روسيا ووقف بيع الأسلحة لها، مشيراً في حديثه إلى فرنسا.