برابويو يعتزم نقض نتائج الانتخابات الإندونيسية

أعلن المرشح برابويو سوبيانتو الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا الأربعاء أنه يعتزم التوجه إلى المحكمة الدستورية لنقض النتائج التي تشوبها على حد قوله عمليات تزوير، ما سيطيل أمد الغموض السياسي المخيم على القوة الاقتصادية الأولى في جنوب شرق آسيا.

وقال تانتوي يحيى المتحدث باسم فريق حملة برابويو سوبيانتو غداة الإعلان الرسمي عن فوز منافسه حاكم جاكرتا جوكو ويدودو "إننا بصدد إعداد إجراءاتنا للتوجه إلى المحكمة الدستورية"، وتابع "لن نتخلى عن حقنا في تحميل المفوضية الانتخابية المسؤولية"، منددا بعمليات تزوير ارتكبها على حد قوله فريق حاكم جاكرتا جوكو ويدودو الفائز في الانتخابات .

وجاء هذا الإعلان بمثابة مفاجأة بعدما أعلن برابويو الذي انتقل إلى عالم الأعمال الثلاثاء رفضه الانتخابات وانسحابه من العملية قبل صدور الإعلان الرسمي عن النتائج. ودعا شقيقه الملياردير هاشم دجوجو هادي كوسومو الذي مول حملته الأربعاء القادة الأجانب إلى أن لا يهنئوا جوكو ويدودو.

وفاز ويدودو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من تموز/ يوليو بحصوله على 53,15% من الأصوات مقابل 46,85% لبرابويو بحسب النتائج الرسمية الصادرة عن اللجنة الانتخابية بعد الانتخابات التي شهدت أكبر قدر من الاستقطاب في تاريخ الديموقراطية الإندونيسية الفتية وبلغت نسبة المشاركة فيها حوالي 71%.