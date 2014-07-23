اليابان تدعم السيارات العاملة بخلايا الهيدروجين

سيارة تعمل بخلايا الهيدروجين (Getty-أرشيف)

تستعد اليابان لإقرار دعم سيساعد موردين كبار وشركات سيارات كبرى مثل تويوتا موتورز على تصدر سوق سيارات خلايا الوقود التي تعمل بالهيدروجين والتي قد تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار خلال السنوات المقبلة.

وتخطط حكومة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمنح المستهلكين الذين يختارون السيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين خصما لا يقل عن 20 ألف دولار للسيارة الواحدة، في إجراء اعتبره مراقبون أكبر برنامج حكومي لدعم السيارات التي تعمل بالهيدروجين، وهو الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للتكنولوجيا الجديدة للتطبيقات التجارية.

وترجع جذور تكنولوجيا خلايا الوقود إلى تكنولوجيا الفضاء حيث تستخدم على نطاق واسع، لكن شركة تويوتا وآخرين يتوقعون انتشارها خلال العقود المقبلة.

وسيخفض البرنامج الحكومي الياباني والممول من أموال دافعي الضرائب اليابانيين تكلفة سيارة خلية الوقود التي ستطلقها شركة تويوتا قريبا إلى حوالي 50 ألف دولار في اليابان لتقترب بذلك من ثمن سيارة سيدان فاخرة متوسطة الحجم مثل الفئة الثالثة من "BMW".

وأعلن آبي عن الخطوط العريضة لخطة حكومته الأسبوع الماضي والتي يجري العمل على وضع تفاصيلها.

ومن شأن هذا الخفض في التكلفة أن يجعل سيارة تويوتا في متناول مشغلي سيارات الأجرة والشركات الأخرى التي تملك أساطيل سيارات متوقع تحركها ضمن نطاق محطات وقود الهيدروجين المائة التي تخطط اليابان للانتهاء من تشييدها بحلول مارس 2015.

من جهته قال توموهايدي كازاما كبير المستشارين في معهد نومورا للأبحاث "مازال من الصعب إكساب تلك السيارات شعبية بين المستهلكين العاديين لكن تأثير الدعم القوي من الحكومة سيصل إلى الشركات المهتمة بالترويج لنفسها كشركات صديقة للبيئة.. إنها خطوة "هامة" لزرع بذرة للنمو في المستقبل".

يذكر أن سيارات خلايا الوقود تعمل بواسطة الكهرباء المولدة من خلايا تدمج الهيدروجين والأكسجين، وهي قيد الاختبار والتطوير منذ حقبة الستينيات في وكالة ناسا الفضائية الأميركية لاستعمالها في المركبات الفضائية.

ويعتبر هذا النوع من السيارات بديلا للسيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري "محركات الاحتراق الداخلي" وبديلا غير ضار بالبيئة لأنه لا ينبعث منها إلا الماء والحرارة كنواتج لتوليد الكهرباء.

وقد يساعد هذا الدعم الحكومي اليابان على التحول إلى طاقة الهيدروجين حيث يسعى ذلك البلد المعتمد على استيراد الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة بعد كارثة فوكوشيما النووية للحد من انبعاثات الكربون.

وفي حين يأتي معظم الهيدروجين المنتج في البلاد حاليا من الوقود الأحفوري فإن الحكومة تأمل في تطبيق الإنتاج الخالي من الكربون بحلول 2040.

وفي مسعى للترويج لتكنولوجيا خلايا الوقود الأسبوع الماضي اختبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيارة من نوع تويوتا سيدان تعمل بخلايا الوقود، والتي ستطرح في اليابان بنهاية مارس المقبل، وظهر آبي في بعض اللقطات وهو يزود سيارة بوقود الهيدروجين توجر مثلها وتستعملها بعض الجهات الحكومية اليابانية وبعض الشركات اليابانية الكبرى.