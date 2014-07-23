العدوان على غزة يكبد السياحة بإسرائيل خسائر فادحة

سياح غربيون في المناطق في المناطق الدينية المقدسة بفلسطين المحتلة (أرشيف-Getty)

قال خبراء إن القتال الدائر بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أصاب السياحة الاسرائيلية في الصميم كما يتضح من إلغاء عشرات الرحلات إلى تل أبيب منذ الثلاثاء لكن بقية مرافق الاقتصاد مازالت صامدة فيما يبدو.

وقدر عامي إدغار رئيس اتحاد وكالات السياحة الإسرائيلية خسائر تراجع عائدات وكالات السفر في فصل الصيف بما بين 30 و40%.

وأوضح أنه "سبق وواجهنا وقعا سلبيا في أزمات سابقة، وإذا "تواصل" توقف الرحلات إلى إسرائيل فالوضع سيتدهور أكثر بكل تأكيد".

ولفت إدغار إلى "أن السياحة الإسرائيلية كانت بأوج الازدهار ولكن العملية "العسكرية في غزة" جاءت لتضع حدا لذلك.. لا نعلم حتى الآن إلى أي مستوى سيصل حجم هذا التدهور".

وقدرت نسبة الحجوزات في الفنادق الإسرائيلية حاليا بـ30% مقابل 70 إلى 80% خلال فصل الصيف في الظروف العادية وعندما لا يكون هناك نزاع.

ففضلا عن غياب الزوار الأجانب بخاصة الحجاج المسيحيين إلى الأماكن المقدسة، فإن استدعاء عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط في الجيش الإسرائيلي كان له انعكاس سلبي على السياحة الداخلية.

واعتبر شامويل تسوريل من اتحاد الفنادق الإسرائيلي "أن الخسائر في عائدات الصناعة السياحية بمجملها ستبلغ بين يوليو وسبتمبر من هذا العام حوالي 2.2 مليار شيكل "644 مليون دولار – 478 مليون يورو" منها خمسمائة مليون شيكل سيتكبدها قطاع الفنادق وحده".

وسارعت شركات الطيران وسلطات الطيران الغربية بوقف الرحلات الجوية إلى تل أبيب بعد سقوط صاروخ على بعد بضعة كيلومترات من المدرجات أطلقته المقاومة الفلسطينية من غزة.

وفي محاولة لاحتواء الموقف أعلنت إسرائيل زيادة رحلات شركة العال وفتح مطار أوفدا على بعد 60 كلم من إيلات في الجنوب، كما سعت حكومة بنيامين نتانياهو إلى إقناع القادة الأجانب بأن مطار بن غوريون الدولي آمن ومحاط بالحماية بمنظومة "القبة الحديدية" الدفاعية الجوية الفعالة التي يقدر الجيش الإسرائيلي نسبة نجاحها بـ90%، على الرغم من فشلها في صد كثير من صواريخ المقاومة حتى الآن.

وخاضت إسرائيل منذ عام 2006 عدة مواجهات مسلحة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومع حزب الله اللبناني.

وقال رافي ملنيك من اللجنة المالية في البنك المركزي الإسرائيلي "إن نقطة ضعف الاقتصاد الإسرائيلي هي في السياحة دائما، ففي كل مرة تقع فيها مثل هذه الأحداث يتراجع (عدد) السياح الأجانب"، وتوقع ألا تتأثر المؤشرات الرئيسية "الاستثمارات، والتكنولوجيا المتطورة والصادرات".

من جانبها وعدت وزارة المالية واتحاد نقابات العمال الإسرائيليين بالتعويض للمتاجر والشركات في جنوب إسرائيل الأكثر تأثرا بصورة سلبية بالحرب الدائرة على غزة وبإطلاق الصواريخ من القطاع.