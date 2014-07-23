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الأمم المتحدة: الهند تواجه أزمة جراء تناقص عدد الفتيات

23/7/2014

حذرت الأمم المتحدة من أن تناقص أعداد الفتيات في الهند بسبب الإجهاض غير القانوني لملايين الأجنة وصل إلى "مستويات حرجة" وهو ما يساعد في زيادة جرائم مثل الخطف والاتجار بالبشر.

ورغم القوانين التي تحظر على الأزواج الذين ينتظرون أطفالا إجراء اختبارات لمعرفة نوع الجنين فإن قتل الأجنة الإناث لا يزال شائعا في أجزاء من الهند حيث تعمقت العادات في المجتمع بتفضيل الأبناء الذكور عن الإناث.

وقالت لاكشمي بوري نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمناسبة إطلاق دراسة جديدة عن النسب المئوية للجنسين والتحيز النوعي "من المفارقات المأساوية أن من تمنح الحياة هي نفسها تحرم من الحق في أن تولد".

وأضافت بوري "الانخفاض الحاد في النسبة المئوية لجنس الأطفال في الهند وصل إلى مستويات حرجة ويجب القيام بتحرك عاجل لتخفيف هذه الأزمة".

وتسود في الهند ثقافة إنجاب الذكور الذين ينظر إليهم على أنهم عامل مساعد للأسرة في كسب العيش وحمل اسم العائلة وأداء الطقوس الأخيرة لآبائهم وهي معتقدات مترسخة في كثير من المذاهب الدينية.

لكن الإناث غالبا ما ينظر إليهن على أنهن عبء إذ تضطر الأسر إلى توفير مهر كبير لضمان الحصول على زوج مناسب، وفي ظل ثقافة تعتبر أن ممارسة الجنس قبل الزواج تجلب العار على عائلة الفتاة يقلق الآباء أيضا بشأن سلامتهن.

وأظهر إحصاء سكاني في الهند في 2011 أنه في حين طرأ تحسن طفيف على مجمل النسبة المئوية للإناث إلى الذكور منذ الإحصاء السكاني السابق الذي أجرى قبل عشر سنوات، إلا أن عدد المواليد الإناث أقل من عدد الذكور وأن عدد الفتيات دون سن السادسة واصل الانخفاض للعقد الخامس على التوالي.

وخلصت دراسة نشرت في دورية لانسيت الطبية البريطانية في مايو/ أيار 2011 إلى أن ما يصل إلى 12 مليون جنين من الإناث أجهضوا على مدى العقد الماضي مما أسفر عن تشوه في نسب جنس الأطفال لتصبح النسبة 918 فتاة مقابل كل 1000 صبي في 2011 مقارنة مع 962 في العام 1981.

ويلقي نشطاء باللوم على الموجات فوق الصوتية في ارتفاع عمليات الإجهاض قائلين إن التكنولوجيا تستخدم في معرفة جنس الجنين، ويقولون إن الجريمة يصعب إثباتها مما أدى إلى إصدار أحكام  قليلة بالإدانة وتكشف سجلات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم عن 221 حالة اجهاض لأجنة في 2013 مقارنة مع 210 في 2012.

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