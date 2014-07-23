إسرائيل تواصل قصف غزة وسط مقاومة عنيفة

مواكب الشهداء تتواصل من غزة (Getty)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة لليوم السادس عشر على التوالي مما دفع آلاف السكان إلى النزوح لأماكن آمنة فرارا من القصف الإسرائيلي، فيما قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري أثناء زيارته لإسرائيل إن محادثات وقف إطلاق النار حققت بعض التقدم.

وفي ضربة موجعة للاقتصاد الإسرائيلي أوقفت شركات طيران أميركية وأوروبية رحلاتها إلى إسرائيل الثلاثاء حرصا على سلامة الركاب وسط تزايد الاضطرابات في المنطقة وبعد أن سقط صاروخ أطلقه فلسطينيون من غزة على منزل قريب من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب. وقد حثت إسرائيل تلك الشركات على إعادة النظر في القرار وقالت إن مجالها الجوي آمن.

من جهة أخرى ولكن في سياق العدوان على غزة، قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأربعاء إن هناك "إمكانية كبيرة" في أن تكون إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في عملياتها العسكرية في غزة حيث قتل ما يزيد عن 645 فلسطينيا في العمليات الإسرائيلية معظمهم مدنيون. وتنفي إسرائيل الأمر بمته وتقول إن حماس تقوم باستخدام سكان غزة دروعا بشرية.

وفي زيارة لم يعلن عنها مسبقا تستمر يوما واحدا يلتقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لحشد وتكثيف الجهود لوقف نزيف الدم في غزة.

وقال كيري بعد وقت قصير من وصوله لقد "اتخذنا بالتأكيد بعض الخطوات للأمام، ما زال هناك عمل ينبغي القيام به" ولم يذكر أي تفاصيل.

وبدأت إسرائيل في 8 يوليو عملية في غزة لوقف ما وصفته الصواريخ التي يطلقها مقاتلو حماس وحلفاؤها الغاضبون من حملة الاعتقالات الإسرائيلية التي لاحقت أنصارهم في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك من الحصار الاقتصادي الخانق الذي تفرضه إسرائيل على غزة وجعلته يعاني اقتصاديا تحت وطأته.

وبعد أن فشلت إسرائيل في وقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية بدأت عملية برية في قطاع غزة الخميس الماضي في محاولة للقضاء على ترسانة حماس من الصواريخ وتدمير شبكة من الأنفاق تحت الأرض.

وقال اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "نلقى مقاومة حول الأنفاق إنهم يحاولون بشكل دائم مهاجمتنا حول الأنفاق وداخلها.

وأوضح أن حوالي 29 جنديا إسرائيليا قتلوا منذ بدء الحملة الإسرائيلية من بينهم ضابط في سلاح المدرعات قتله قناص فلسطيني، كما قتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين آخرين جراء هجمات الصواريخ من غزة من بينهم عامل أجنبي الأربعاء.

القصف الإسرائيلي لم يوفر أحدا في غزة (Getty)

وأعلن الجيش الإسرائيلي فقد أحد جنوده وقال إنه يعتقد أن الجندي المفقود ربما يكون قد قتل. وتقول حماس إنها أسرت الجندي لكنها لم تنشر صورة له وهو في الأسر.

وبعد تضرر الاقتصاد الإسرائيلي بإلغاء رحلات سياحية تواجه إسرائيل ضغوطا اقتصادية متزايدة بعدما اتخذت الإدارة الاتحادية الأميركية للطيران المدني خطوة نادرة الثلاثاء بوقف الرحلات الجوية إلى تل أبيب لمدة 24 ساعة على الأقل.

وحتى لا يتكرر حادث إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا اتخذت العديد من شركات الطيران العالمية نفس الخطوة بينما استمرت شركات الطيران الإسرائيلية في العمل.

وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو طلب من كيري أن يساعد في استئناف الرحلات الجوية الأميركية إلى إسرائيل.

لكن مسؤولا أميركيا قال إن إدارة الرئيس اباراك أوباما لن يمكنها "تخطى الإدارة الاتحادية للطيران المدني" بشأن إجراء احترازي أمني لكنه أشار إلى أن الحظر سيراجع بعد 24 ساعة.

وعلى الصعيد الميداني في غزة، خيمت فوق القطاع المكتظ بالسكان سحابة كثيفة من الدخان الأسود مع تردد أصوات المدفعية والدبابات في الأجواء.

وقال مسعفون فلسطينيون إن اثنين من المصلين قتلا وأصيب 30 آخرون في هجوم على مسجد في وسط حي الزيتون المكتظ بالسكان في شرق مدينة غزة.

وقد أيدت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية رسميا في بيان صدر في وقت مبكر الأربعاء بعد اجتماع برئاسة عباس المطالب الأساسية لحركة حماس لوقف الأعمال العدائية مع إسرائيل في قطاع غزة.

وتشمل المطالب الإفراج عن المئات من أنصار حماس الذين اعتقلتهم إسرائيل مؤخرا في الضفة الغربية ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وكانت مصر قد قدمت مبادرة لوقف إطلاق النار ثم التفاوض بعد ذلك بشأن شروط التهدئة على المدى البعيد في غزة، ولكن حركة المقاومة الإسلامية "حماس " رفضتها، وقالت مصادر مصرية إن الموقف الفلسطيني الموحد يمكن أن يساعد على التوصل إلى اتفاق.