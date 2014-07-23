أوغلو يؤكد عزم بلاده إنشاء مخيمات للاجئين السوريين

اجتمعت الهيئة الرئاسية للائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة الثلاثاء مع وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو في العاصمة التركية أنقرة, وبحث الطرفان الأوضاع السياسية والميدانية, كما تناول الاجتماع أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا وما تعمل عليه الحكومة التركية في مجال تقديم المزيد من التسهيلات لهم.

وأكد أوغلو خلال الاجتماع عزم بلاده على الاستمرار في دعم الائتلاف وتسهيل حركته وتقديم كل ما من شأنه مساعدة السوريين على تجاوز الظروف الصعبة, وخاصة فيما يتعلق بإنشاء مخيمات جديدة للاجئين السوريين الذين تركوا منازلهم, بالإضافة إلى تشكيل لجان مهمتها متابعة أوضاع السوريين المقيمين في تركيا.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق أن عدد اللاجئين السوريين الذين استقبلتهم تركيا منذ اندلاع النزاع في بلادهم بلغ عتبة المليون، مؤكداً أن بلاده لن تغلق أبوابها في وجوههم.

وأكد أن بلاده "التي تملك خط حدود طويل مع سوريا" تنوي الحفاظ على سياسة الباب المفتوح حيال المدنيين السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.

ودعمت تركيا معارضة الرئيس السوري بشار الأسد، واستقبلت أغلبية اللاجئين السوريين في حوالي عشرين مخيماً تم إنشاؤها في مناطق قريبة من الحدود في جنوب تركيا وجنوب شرقها.