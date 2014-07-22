19 قتيلا جراء غارات جوية للطيران العراقي بالفلوجة

منزل دمر واحترق جراء القصف الجوي لمدينة الفلوجة (رويترز)

قال مسؤول صحي في مدينة الفلوجة العراقية الخاضعة لسيطرة مسلحين إن 19 شخصا بينهم أطفال قتلوا في غارات جوية شنتها قوات الحكومة على المدينة يومي الاثنين والثلاثاء.

ويقصف الجيش العراقي الفلوجة التي تبعد 70 كلم غرب بغداد منذ أشهر في محاولة لطرد مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية. وكان المسلحون المدعومون من زعماء ساخطين من العشائر المحلية اجتاحوا المدينة في يناير.

وقال أحمد الشامي المتحدث باسم مكتب صحة الفلوجة التابع لوزارة الصحة العراقية إن من بين القتلى نساء وأطفال وإن مستشفى الفلوجة استقبل أيضا 38 مصابا منذ مساء الاثنين.

وقال سكان من الفلوجة وبلدة الكرمة القريبة إن مروحيات فتحت النيران وأسقطت ثلاثة براميل متفجرة على مدينة الفلوجة واثنين على بلدة الكرمة.

يذكر أن البراميل المتفجرة سلاح بدائي لكنه قوي ويصنع من مواد ناسفة شديدة الانفجار وكتل إسمنتية وأجزاء معدنية يتم تعبئتها في براميل نفط وتسقط عادة من المروحيات، واكتسبت البراميل المتفجرة شهرة في المنطقة بسبب استخدامها في سوريا المجاورة من قبل قوات الرئيس بشار الأسد لتدمير أبنية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في مناطق سوريا المختلفة.

وقتل عشرات الأشخاص منذ يناير بما وصفه السكان بقصف عشوائي واسع النطاق. وفي مايو قال شهود عيان في الفلوجة وضابط أمن في محافظة الأنبار إن المدينة تعرضت لعدة هجمات بالبراميل المتفجرة.

وتنفي الحكومة شن أي هجمات عشوائية قائلة إنها تستهدف المسلحين لكن مسؤولا أمنيا في الأنبار أكد في وقت سابق إسقاط براميل متفجرة على الفلوجة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الفريق قاسم عطا المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء نوري المالكي على هجمات هذا الأسبوع.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية وهي منظمة إنسانية مقرها نيويورك إن حوالي 560 ألف شخص نزحوا من محافظة الأنبار أكبر منطقة في غرب العراق والتي توجد بها الفلوجة منذ استيلاء الدولة الإسلامية عليها في يناير.

واستولت الدولة الإسلامية على قطاع كبير آخر في المناطق الشمالية الشهر الماضي مما أدى إلى تخلي عدد من الجنود الحكوميين عن وحداتهم والفرار للنجاة بأنفسهم مما أدى إلى تحول في ساحة القتال الرئيسية في حرب أهلية تواجه فيها حكومة بغداد مسلحين مزودين بعتاد جيد.

وقال مكتب المالكي الثلاثاء إنه اجتمع مع زعماء عشائر سنية من عدة محافظات يحتدم فيها الصراع في محاولة لرأب الصدع والتوترات بين الحكومة العراقية والعشائر السنية في العراق، ويقول مسؤولون وزعماء عشائر إن الغضب من حكومة المالكي شجع بعض الجماعات المسلحة السنية على الوقوف بجانب الدولة الإسلامية رغم الخلافات الفكرية.

وتقول أحدث إحصائيات للأمم المتحدة إن الصراع الذي يهدد بتقسيم العراق على أساس عرقي وطائفي أودى بحياة ما يقرب من 5600 مدني منذ مطلع العام.