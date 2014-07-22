البث الحي
منوعات

مجلس الأمن يدين اضطهاد مسيحيي الموصل

22/7/2014

أدان مجلس الأمن أمس الاثنين الاضطهاد الذي يمارسه تنظيم "الدولة الإسلامية" ضد الأقليات في العراق وخصوصا مسيحيي الموصل، محذرا من أن هذه الأعمال قد تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وأعرب مجلس الأمن في بيان أصدره بإجماع الدول الأعضاء ال 15 عن "إدانته الشديدة للاضطهاد الممنهج الذي تمارسه "الدولة الإسلامية" والمجموعات التابعة لها ضد أفراد ينتمون إلى أقليات وأشخاص يرفضون الإيديولوجيا المتطرفة لـ "الدولة الإسلامية".
 
وأضاف البيان أن "الهجمات الممنهجة والواسعة النطاق ضد المدنيين بسبب أصولهم الإثنية أو الدينية أو عقائدهم يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية سيحاسب عليها مرتكبوها".
 
كما دعا المجلس إلى تكثيف الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والأمم المتحدة للتصدي لـ "التهديدات الإرهابية" ضد الأقليات وتلبية الحاجات الإنسانية العاجلة للنازحين جراء الأحداث الأخيرة على بلادهم.
 
وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد خيّرالمسيحيين في الموصل الأسبوع الماضي بين اعتناق الدين الإسلامي أو دفع مبالغ تسمى الجزية أو مغادرة المدينة" وإلاّ فإنهم سيقتلون.
 
وفي ردود الفعل الداخلية اعتبر تحالف اتحاد القوى الوطنية العراقي الذي يضم الكتل السياسية السنية في البرلمان ، اعتبر ما يجري في الموصل جريمة وعودة لعصور الجاهلية والظلام بخلاف تعاليم الدين الاسلامي.
 
وكان عدد المسيحيين في العراق ، قبل الغزو الأميركي، عام 2003 يزيد عن مليون شخص بينهم أكثر من 600 ألف في بغداد و60 ألفا في الموصل حتى تناقصت أعدادهم إلى ثلاثة الاف بعد الغزو إلى أن لم يتبقى منهم مسيحي واحد اليوم بعد سيطرة تنظيم " الدولة الإسلامية " على الموصل.
المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام