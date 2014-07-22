مجلس الأمن يدين اضطهاد مسيحيي الموصل

أدان مجلس الأمن أمس الاثنين الاضطهاد الذي يمارسه تنظيم "الدولة الإسلامية" ضد الأقليات في العراق وخصوصا مسيحيي الموصل، محذرا من أن هذه الأعمال قد تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وأعرب مجلس الأمن في بيان أصدره بإجماع الدول الأعضاء ال 15 عن "إدانته الشديدة للاضطهاد الممنهج الذي تمارسه "الدولة الإسلامية" والمجموعات التابعة لها ضد أفراد ينتمون إلى أقليات وأشخاص يرفضون الإيديولوجيا المتطرفة لـ "الدولة الإسلامية".

وأضاف البيان أن "الهجمات الممنهجة والواسعة النطاق ضد المدنيين بسبب أصولهم الإثنية أو الدينية أو عقائدهم يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية سيحاسب عليها مرتكبوها".

كما دعا المجلس إلى تكثيف الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية والأمم المتحدة للتصدي لـ "التهديدات الإرهابية" ضد الأقليات وتلبية الحاجات الإنسانية العاجلة للنازحين جراء الأحداث الأخيرة على بلادهم.

وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد خيّرالمسيحيين في الموصل الأسبوع الماضي بين اعتناق الدين الإسلامي أو دفع مبالغ تسمى الجزية أو مغادرة المدينة" وإلاّ فإنهم سيقتلون.

وفي ردود الفعل الداخلية اعتبر تحالف اتحاد القوى الوطنية العراقي الذي يضم الكتل السياسية السنية في البرلمان ، اعتبر ما يجري في الموصل جريمة وعودة لعصور الجاهلية والظلام بخلاف تعاليم الدين الاسلامي.