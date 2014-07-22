كيري بالقاهرة في محاولة لانتزاع وقف لإطلاق النار

كيري وسامح شكري خلال المؤتمر الصحفي بالقاهرة (Getty)

يجري وزير الخارجية الأميركي جون كيري محادثات مكثفة الثلاثاء في القاهرة في محاولة لانتزاع وقف إطلاق نار في غزة حيث استشهد 633 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في الثامن من الشهر الجاري على غزة وحتى الآن.

وغادر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قبيل ظهر الثلاثاء العاصمة المصرية متوجها إلى تل أبيب بعد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي.

وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي للصحفيين بعد لقاء مع كيري الثلاثاء إن بان كي مون "يعمل الآن من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية طويلة من أجل إخلاء الجرحى من قطاع غزة وأضاف أن "الهدنة الإنسانية لن تكون أربع او خمس ساعات وإنما ستكون أكثر من ذلك".

وتابع "قد نرى شيئا قريبا" مشيرا إلى أن مسألة فتح المعابر بين غزة وأسرائيل "أمر مهم يتم بحثه حاليا على مستويات مختلفة".

وكان كيرى قد التقى صباح الثلاثاء نظيره المصري سامح شكري وأمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي قبل أن يجتمع بالرئيس المصري. وكان اجتمع بعيد وصوله الاثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يسعى بدوره إلى تهدئة في غزة.

وقال شكري للصحفيين "نأمل أن تؤدي هذه الزيارة إلى وقف إطلاق نار يضمن الأمن اللازم للفلسطينيين حتى نتمكن من أن نبدأ في معالجة المشكلات في قطاع غزة على المديين المتوسط والطويل".

وسبق أن طرحت القاهرة مبادرة للتهدئة وافقت عليها إسرائيل ورفضتها حماس مشترطة لوقف إطلاق النار رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 2006 وفتح الحدود مع مصر والإفراج عن عشرات المعتقلين.

كما وعد وزير الخارجية الأميركي جون كيري بمساعدة إنسانية للمدنيين في قطاع غزة بقيمة 47 مليون دولار.

ودافع كيري عن "الجهود المشروعة والملائمة" التي تبذلها إسرائيل "لحماية نفسها" من إطلاق الصواريخ. لكنه أعرب عن "قلقه البالغ" حيال مصير المدنيين في قطاع غزة، ضحايا الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوعين والذي خلف أكثر من 570 قتيلا من بينهم عشرات الأطفال.

واعتبر مسؤولون أميركيون يرافقون كيري أن وضع حد لهذا النزاع "الخامس بين إسرائيل وحماس في أقل من عشرة أعوام" سيكون صعبا بسبب تبدل الظروف الإقليمية.

فخلال النزاع الأخير عام 2012 تمكن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من إقناع حماس بالموافقة على التهدئة، لكن الوضع تغير اليوم مع تولي الرئاسة المصرية وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي عزل مرسي قبل عام في موازاة حظر أنشطة حماس في مصر.

وحض بان وكيري حماس التي تسيطر على قطاع غزة على القبول بالمبادرة المصرية وكذلك الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

وقال كيري "على حماس وحدها أن تتخذ قرار تحييد المدنيين الأبرياء عن أعمال العنف" مطالبا الحركة "بوقف إطلاق الصواريخ بشكل فوري".

لكن مسؤولا كبيرا في حماس صرح لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" رافضا كشف هويته أن "كل شيء ينبغي أن يتم في شكل متزامن، إنهاء العدوان "الإسرائيلي" وإنهاء حصار" غزة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد كرر مساء الاثنين أن القاهرة لا تنوي تعديل مبادرتها.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن كيرى سيبقى في القاهرة حتى صباح الأربعاء وقد يتوجه إلى دول أخرى في الشرق الأوسط.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين رافضا كشف هويته إن "الهدف هو ضمان وقف إطلاق النار في أسرع وقت، هذا لا يعني أن الامر سيتم سريعا ولن يكون سهلا أيضا".

وتجري واشنطن أيضا اتصالات مع قطر.

وكان بان كي مون قال في مؤتمر صحفي قبل أن يلتقي كيري "ينبغي أن يتوقف العنف.. أن يتوقف فورا، ما شهدناه في الأيام الأخيرة مرفوض".