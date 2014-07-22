كلفة الاقتصاد الإسرائيلي خلال أيام العدوان على غزة

أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية العال يوم الثلاثاء عن توقعاتها بخسارة في إيرادات الربع الثالث من هذا العام بما يتراوح بين 40 و50 مليون دولار جراء أحداث الحرب على قطاع غزة.

وأكدت الشركة في بيان لها إلغاء عدد كبير من المسافرين رحلات الذهاب والإياب إلى إسرائيل بالإضافة إلى انخفاض كبير في الحجوزات المستقبلية.

فقد حذرت الولايات المتحدة رعاياها ومواطنيها من السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الأجواء الأمنية المعقدة التي تشهدها المنطقة .

وفي بيانات مالية سابقة لشركة الطيران الإسرائيلية حققت الشركة في الربع الثالث من عام 2013 ارتفاعا في إيراداتها بنسبة 6.2 % أي ما يعادل 643.3 مليون دولار لتصل إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات.

وفي سياق متصل، قالت جمعية الفنادق في إسرائيل إن خسائر السياحة في المدن والمرافق الإسرائيلية بسبب العدوان على غزة تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار أميركي.

وأكد مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون أن قطاع السياحة على وجه الخصوص يحتاج وقتاً طويلاً للتعافي و تعويض خساراته.

في حين أظهرت بيانات إسرائيلية نقلتها صحيفة هآرتس أن الإنفاق الاستهلاكي للإسرائيليين تقلص بنسبة تصل إلى خمسين في المئة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن تجار إسرائيليين قدموا نحو 400 شكوى، يطالبون خلالها حكومة بنيامين نتنياهو بتعويضات مالية مقابل الخسائر التي تعرضوا لها.

أما على صعيد الاقتصاد الحربي لإسرائيل فقد أضافت هآرتس عن مسؤولين سابقين في وزارة المالية توقعاتهم أن التكلفة اليومية للجيش الإسرائيلي في عملياته البرية ستبلغ نحو 59 مليون دولار يومياً, بالإضافة إلى 32 مليوناً للضربات الجوية على غزة.

وقال المدير العام السابق لوزارة المالية الإسرائيلية أن الحكومة ستواجه معارك من نوع جديد لإنقاذ الاقتصاد الاسرائيلي بعد إيقاف نار المعارك في غزة حيث تقدر الخسائر الإسرائيلية ما بين مليارين إلى 3 مليارات دولار.

فيما يحذر خبراء الاقتصاد في إسرائيل الحكومة بألا تجازف في حربها التي قد تنتهي بانخفاض التصنيف الائتماني السيادي لمؤسساتها المصرفية مما يؤدي لارتفاع الفوائد على ديونها الخارجية .