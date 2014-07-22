شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها لتل أبيب

تعليق الرحلات لمطار تل أبيب جاء بسبب المخاوف الأمنية (Getty-أرشيف)

علقت شركات خطوط جوية أوروبية الثلاثاء رحلاتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف أمنية، وقالت لوفتهانزا أكبر شركة خطوط جوية ألمانية إنها ستعلق الرحلات إلى تل أبيب لمدة 36 ساعة بسبب مخاوف أمنية، وسيشمل التعليق أفرعها جيرمان وينغز والخطوط الجوية النمساوية والخطوط السويسرية.

وفي باريس قالت شركة إير فرانس الثلاثاء إنها قررت تعليق جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر بسبب تطور الوضع الأمني في إسرائيل، وقال متحدث باسم الشركة "لأسباب أمنية مرتبطة بتطور الوضع المحلي قررت إير فرانس تعليق رحلاتها إلى تل أبيب".

وأضاف "اتخذ القرار عن طريق القسم الأمني بالشركة وسيبدأ تنفيذه فورا وحتى إشعار آخر".

وفي السياق نفسه قالت الخطوط الجوية الملكية الهولندية "K.L.M" إنها ألغت رحلتها من أمستردام إلى تل أبيب الثلاثاء بسبب الوضع الأمني حول مطار المدينة الإسرائيلية الناجم عن تصاعد الاضطرابات في المنطقة.

وقالت جويسي فيكمان المتحدثة باسم "K.L.M" "ألغينا رحلتنا إلى تل أبيب كإجراء احترازي لأنه لا يمكننا تأمين سلامة الركاب، سنراجع الموقف بشكل يومي".

وأعلنت ثلاث شركات خطوط جوية أميركية أخرى في وقت سابق الثلاثاء تعليق رحلاتها إلى تل أبيب بناء على نصيحة إدارة الطيران الاتحادية الأميركية.

وجاء تعليق الرحلات بعدما أطلق النشطاء الفلسطينيون في غزة مزيدا من الصواريخ على إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار في تل أبيب. وقال مسؤولون إسرائيليون إن صاروخا سقط على بلدة قرب مطار بن غوريون الدولي وأصاب شخصين بجروح طفيفة.