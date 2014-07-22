جيش الاحتلال يكثف غاراته… ويستهدف مكتب الجزيرة

مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه السادس عشر على التوالي، كثف جيش الاحتلال هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة، حيث شنت مروحيات الاحتلال غارات على جنوب القطاع ، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وجرح أربعين ، كما أدت غارات على مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة إلى استشهاد أربعة أشخاص، مما يرفع العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان حسب وزارة الصحة إلى 583 شهيدا ونحو 3700 جريح .

وقد شهد يوم أمس وحده استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بينهم 12 طفلاً، وقالت مصادر طبية فلسطينية إن معظم جثامين الشهداء كانت عبارة عن أشلاء.

من جهته ، أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن اثنين من جنوده قتلا خلال المعارك في قطاع غزة ليرتفع عدد الجنود الذين قتلوا إلى 27 جنديا في العدوان المستمر على القطاع ، إلى جانب عشرات الجرحى ثلاثة منهم بإصابات بالغة .

في حين ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن قائد وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي قد أصيب إصابة بالغة في مواجهات مع مقاتلي المقاومة.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق أن قوات الاحتلال ستستمر في عملياتها حتى "إنجاز مهمتها"، حسب تعبيره.

وفي سياق منفصل، أفاد مراسل الجزيرة أن مكتب القناة في غزة تعرض لإطلاق نار لم يسفر عن وقوع إصابات، و أكد الجيش الاسرائيلي تعرض مكتب الجزيرة في غزة لإطلاق نار تحذيري

جاء ذلك بعد أن دعا وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس الاثنين إلى وقف عمل قناة الجزيرة في إسرائيل عقابا لدولة قطر التي اعتبرها الممول الرئيسي لما وصفه بالإرهاب في الشرق الأوسط.