جوكو ويدودو رئيسا لإندونيسيا بـ53.15% من الأصوات

جوكو ويدودو أثناء حملته الانتخابية (Getty-أرشيف)

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية بإندونيسيا فوز حاكم جاكرتا الإصلاحي جوكو ويدودو الملقب بجوكوي الثلاثاء في الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من يوليو في إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا أمام منافسه الجنرال السابق من عهد سوهارتو.

وأعلنت اللجنة الانتخابية في جاكرتا فوز جوكوي بأغلبية 53.15% من الأصوات مقابل 46.85% لخصمه الجنرال السابق برابويو سوبيانتو، وتم الإعلان في جاكرتا بحضور جوكوي.

وقبل الإعلان رسميا عن النتيجة النهائية اتهم الجنرال السابق معسكر خصمه بارتكاب عمليات "تزوير مكثفة ومنهجية ومنظمة" في إشارة اعتبرها مراقبون وسياسيون اعترافا مبطنا بهزيمته، وأمام برابويو ثلاثة أيام للتوجه إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على نتائج الانتخابات.

وكان المستثمرون ورجال الأعمال يأملون بفوز جوكوي على خصمه الذي كان يثير قلق أوساط الأعمال.

وينظر الكثير إلى جوكوي بكثير من الاحترام بإندونيسيا فلم يسبق له التورط في قضايا فساد، خلافا للعديد من رجال السياسة في ثالث ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان، وإحدى الدول الأكثر معاناة من الفساد.

ولقي إعلان فوز جوكوي ارتياحا كبيرا لدى الشباب وفي الأوساط المدنية والريفية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي نظرا لما يحظى به من شعبية.

وانتشرت تغريدة على غرد أحد بين مستخدمي تويتر "إندونيسيا ستكون أفضل مع جوكوي، بارك الله فيك".

وكان كل من جوكوي والجنرال السابق برابويو سوبيانتو قد أعلن فوزه بعد انتهاء الاقتراع، واشتد التوتر من حينها بسبب تبادل التهم بالتزوير بين المعسكرين عقب الانتخابات التي شهدت استقطابا كبيرا منذ الفترة الانتقالية التي تلت سقوط سوهارتو في 1998، والتي تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

وانتشر أكثر من 250 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد تحسبا لأي توتر بعد إعلان النتائج ولضمان أمن مقر اللجنة الانتخابية في وسط جاكرتا.

وجوكوي تاجر المفروشات السابق هو أول رئيس إندونيسي لا علاقة له بالنظام الموروث عن سوهارتو ويجسد فوزه ولادة جيل جديد من رجال السياسة في أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان والذي يضم 250 مليون نسمة.

وينوي حاكم جاكرتا السابق مواصلة الإصلاحات الديمقراطية لفترة ما بعد سوهارتو الذي حكم من 1967 – 1998.

فبعد أن حقق جوكوي صعودا سريعا جدا في الساحة السياسية فمن عمدة لبلدة صغيرة لا يتجاوز تعدادها نصف مليون نسمة إلى حاكم العاصمة جاكرتا المكتظة بالسكان قبل أن يصبح في النهاية رئيسا منتخبا لكل إندونيسيا.

ومن جهته قال بول رولاند المحلل السياسي المستقل إن تولي جوكوي الرئاسة في أكتوبر خلفا للجنرال السابق سوسيلو بامبانغ يودويونو يمثل "خطوة هائلة إلى الأمام" للنظام الديمقراطي الفتي في إندونيسيا.

وأضاف "سيقدم مفهوما مختلفا جدا للإدارة فهو أول شخص ينتقل من حكومة محلية إلى الرئاسة".

في المقابل، تتهم المنظمات غير الحكومية الجنرال المتقاعد المثير للجدل برابوو سوبيانتو الذي كان قائدا للقوات الخاصة خلال نظام سوهارتو الذي كان صهره، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وينظر إلى الرجل على أنه القيادي صاحب القبضة الحديدية الذي قد تحتاج إليه إندونيسيا كما قال خلال حملته الانتخابية والذي صرح مؤخرا أن الديمقراطية كما تمارس في الغرب "ليست مناسبة لإندونيسيا".