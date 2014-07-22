انفصاليو أوكرانيا يسلمون جثث ضحايا الطائرة الماليزية

مسلحون انفصاليون يحرسون قطارا يحمل رفات ضحايا الطائرة الماليزية المنكوبة (Getty)

وصل قطار يحمل رفات عدد من ضحايا طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي أسقطت فوق دونتيسك بأوكرانيا إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية الأوكرانية يوم الثلاثاء، في حين سلم قائد للانفصاليين الصندوقين الأسودين للطائرة لخبراء ماليزيين.

وقال شاهد عيان من وكالة رويترز للأنباء إن القطار وصل إلى مدينة خاركوف، وقال المسؤولون الأوكرانيون إن الرفات ستنقل بعد ذلك إلى هولندا.

وقتل ثلاثمائة شخص تقريبا -أغلبهم هولنديون- لدى تحطم الطائرة الماليزية يوم الخميس الماضي.

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته قال في مؤتمر صحفي الاثنين إن القطار الذي يحمل حوالي مائتي جثة في طريقه لدونيتسك الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين ثم سيذهب إلى خاركوف الخاضعة لسيطرة الحكومة ومن هناك ستنقل الرفات إلى هولندا للقيام بإجراءات التعرف هوية الضحايا.

وغادر القطار موقع الحادث بعد أن توصل رئيس وزراء ماليزيا لاتفاق مع الانفصاليين على تسليم الجثث التي انتشلت من موقع الحادث إلى السلطات في هولندا التي ينتمي إليها العدد الأكبر من الضحايا.

وفي ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء سلم زعيم الانفصاليين ألكسندر بوروداي الصندوقين الأسودين للطائرة في مدينة دونيتسك.

وقال أمام قاعة مكتظة بالصحفيين في مقر جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد بينما كان الصندوقان أمامه "ها هما الصندوقان الأسودان".

وصرح الكولونيل محمد صقري من مجلس الأمن القومي الماليزي بأن الصندوقين الأسودين "في حالة جيدة".

وجاء تسليم الجثث والصندوقين وأنباء عن منح محققين دوليين حرية أكبر للوصول إلى حطام الطائرة بعد أربعة أيام من إسقاطها في ظل نداءات بفرض عقوبات أوسع على موسكو لدعمها الانفصاليين وسط سعي الزعماء الغربيين للاتفاق على رد فعل موحد.

وفي الأمم المتحدة تبني مجلس الأمن قرارا بالاجماع يطالب بمحاسبة المسؤولين "وأن تتعاون كل الدول بالكامل مع جهود المحاسبة".

كما طالب الجماعات المسلحة بالسماح بدخول "سالم وآمن وبلا قيود" إلى موقع تحطم الطائرة.

من جهتها قالت جولي بيشوب وزير الخارجية الأسترالية التي سافرت لنيويورك للمشاركة في صياغة قرار مجلس الأمن "ندين للضحايا وأسرهم بكشف ما حدث وتحديد المسؤول". وفقدت أستراليا 28 من مواطنيها في الحادث.

وذكر الكرملين في بيان في ساعة متأخرة من مساء الاثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وأبديا تقديرا كبيرا للقرار الذي أقرة مجلس الأمن بشأن التحقيق في الكارثة.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء فرض مزيد من العقوبات على روسيا ولكن التوقعات لأقصى ما يمكن أن يفعلوه هو التعجيل بتنفيذ العقوبات على الأفراد وربما الشركات التي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ قبل إسقاط الطائرة.

وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما "الآن حان الوقت لأن يبتعد الرئيس بوتين عن الإستراتيجية التي ينتهجها وأن يتعامل بجدية من أجل محاولة التوصل لحل بشأن الأعمال القتالية داخل أوكرانيا".

وأضاف أن "بوتين وروسيا يتحملان مسؤولية مباشرة لإجبار الانفصاليين على التعاون مع التحقيق وأن مسؤولية موسكو الآن أن تصر على أن يتوقف الانفصاليون عن العبث بالتحقيق". وتساءل الرئيس الأميركي "ما الذي يحاولون إخفاءه؟".

بدوره وصف رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت ما يحدث في موقع تحطم الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا بأنه تستر على جريمة.

وقال أبوت للصحفيين في كانبيرا يوم الثلاثاء "بعد الجريمة تجيء عملية التستر، ما نراه هو أدلة يتم التلاعب بها على نطاق واسع، هذا الأمر يجب أن يتوقف".

ورفضت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات بأن انفصاليين موالين لموسكو هم المسؤولون عن إسقاط الطائرة وقالت إن مقاتلات أوكرانية حلقت بالقرب من الطائرة، كما رفضت الاتهامات بأن روسيا زودت الانفصاليين بأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "S-A-11" "Buk" أو أي "أسلحة اخرى". وتقول كييف والغرب إن هذا النظام الصاروخي هو الذي أسقط الطائرة الماليزية.