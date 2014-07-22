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العلماء يكتشفون طريقة لقتل خلايا مصابة بالإيدز

22/7/2014
 

قال باحثون دنماركيون إنهم تمكنوا من تنشيط خلايا مصابة بشكل خفي بفيروس "اتش.آي.في" باستخدام  أحد عقاقير معالجة السرطان، ما يسهل قتل الفيروس بعد ذلك في الجسم.

وأعلن عن الاكتشافات التي أجرى عليها علماء في جامعة آرهوس في الدنمارك  تجارب سريرية، خلال المؤتمر الدولي حول الإيدز المنعقد حاليا في ملبورن.

ومن المعروف أن فيروس "إتش.آي.في"  المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب  "إيدز"، يكمن فيما يعرف باسم "الخزانات" في الجسم قبل أن يعاود الظهور  ليصيب المرضى بالعدوى .

وجرى استعمال عقار روميدبسين الذي يستخدم في علاج أورام ليمفاوية  نادرة، مع ستة مصابين بفيروس إتش.آي.في من زائري العيادات الخارجية في  قسم علاج الفيروسات الارتجاعية بالمستشفى الجامعي.

وقال الباحثون في بيان "لقد أوضحنا أنه بإمكاننا تنشيط فيروس كامن بعقار روميدبسين وأن الفيروس المنشط يتحرك مع الدم بكميات كبيرة".

وقال الباحث البارز أولي سوجارد للصحفيين إن الفريق وجد انطلاقا  كبيرا  للخلايا المصابة بالفيروس في خمسة من المرضى الستة بعدما تلقوا العقار.

وأضاف "البيانات كافية لأن نقول إنه يمكن بنجاح طرد الفيروس من  الخلايا".

وتعد جهود هؤلاء العلماء لحصر الخزانات جزءا من دراسة أكبر لإمكانية  الجمع بين تنشيط الفيروس والتوصل للقاح لتقوية جهاز المناعة للمرضى.

وقال ستيفن ديكس ،الباحث البارز في مجال إتش.آي.في في جامعة كاليفورنيا: "يعني ذلك إخراج الفيروس من مخبأه ومن ثم التمكن من قتله".

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