الأمين العام للأمم المتحدة يتوجه إلى إسرائيل

توجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تل أبيب بعد زيارة لمصر استغرقت يومين في إطار جولة بالمنطقة استقبله خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث تطورات الوضع في غزة.

كما التقى مون عددا من كبار المسؤولين من بينهم سامح شكري وزير الخارجية والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، كما التقى جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة حيث بحث سبل وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل على ضوء المبادرة المصرية.

ويقول مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن أكثر من 550 شخص بينهم 100 طفل وكثير من المدنيين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل هجومها الجوي والبري على غزة في محاولة لوقف إطلاق الصوايخ من داخل القطاع.

ولاقى 27 جنديا إسرائيليا حتفهم بما يعادل نحو ثلاثة أمثال من قتلوا في الاجتياح الإسرائيلي البري السابق لغزة في 2009-2008، كما قُتل مدنيان إسرائيليان بصواريخ أُطلقت من غزة.