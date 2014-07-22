"إنترنت كل شيء" سيجعل حجم الشبكة العنكبوتية أسطوريا

قال جون تشامبرز الرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو" الأميركية العملاقة لمعدات الاتصالات وشبكات المعلومات إن ظاهرة "إنترنت كل شيء" التي تنتشر حاليا بين مستخدمي الإنترنت ستجعل من حجم الشبكة العنكبوتية الحالي مجرد نقطة في المحيط مقارنة بحجمها في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف تشامبرز خلال حديثة أمام مؤتمر لتكنولوجيا المعلومات بسان فرانسيسكو إن شبكة الإنترنت تضم حاليا 13 مليار جهاز متصلين بها، وأن من المتوقع أن يصل عدد الأجهزة إلى 50 مليارا بحلول 2020 ثم إلى 500 مليار جهاز عام 2030.

وتابع أن ظاهرة "إنترنت كل شيء" ستشمل زرع رقائق إلكترونية صغيرة في أشياء عديدة من ضمنها الأراضي الزراعية لقياس مستويات المياه وتركيز الأسمدة في التربة.

وتابع أن هذه الظاهرة ستحقق 19 تريليون دولار في صورة أرباح مباشرة أو ستؤدي لخفض في نفقات الإنتاج للقطاعين العام والخاص بشكل هائل، وهو ما يعادل 10 إلى 15 مثل ما حققته الإنترنت من أرباح حتى اليوم.

وقال تشامبرز إن شركته "سيسكو" بدأت التركيز على فكرة ربط كل شيء بالإنترنت منذ سبع سنوات، لافتا إلى أن الكثير من الشركات ذات النمط القديم أعادت تقديم نفسها كشركات تكنولوجيا متخصصة في سوق معين، كما هو الحال في طريقة استخدام شركات مثل "وول مارت" لتجارة التجزئة وبنك "أميركان إكسبريس" و"أول ستيت" للتأمين.

وأوضح تشامبرز أن التغييرات التكنولوجية ستسبب اضطرابا لكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات حيث يتوقع بقاء شركتين من بين أكبر خمس أو ست شركات تكنولوجيا في العالم قادرة على المنافسة خلال السنوات الخمس المقبلة.