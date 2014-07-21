7 قتلى في اشتباكات بين الجيش ومسلحين في بنغازي

قالت مصادر أمنية إن مسلحين هاجموا قاعدة للجيش في مدينة بنغازي شرق ليبيا الإثنين, مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة شاركت فيها طائرات مروحية ومقاتلات، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 40 آخرين.

وفي العاصمة الليبية طرابلس، ارتفعت حصيلة الاشتباكات الدائرة بين مسلحين للسيطرة على مطار طرابلس الدولي منذ 13 يوليو /تموز الجاري إلى 52 قتيلا و135 جريحاً، بعد سقوط خمسة قتلى و15 جريحاً الأحد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الليبية، إن هذه الحصيلة لا تتضمن الحالات التي تم إجلاؤها إلى مستشفيات ميدانية ولم توثق في سجلات المستشفيات.

وتسببت الاشتباكات في إغلاق مطار طرابلس منذ 13 يوليو/تموز الحالي، وتضرر نحو 90% من مبانيه والطائرات في مدارجه، مما دفع السلطات إلى تعليق الرحلات الجوية.

من جهة أخرى، قررت الأمم المتحدة سحب موظفيها من ليبيا, الأمر الذي دفع الحكومة إلى المطالبة بمساعدة دولية لمساعدتها على استتباب الأمن في البلاد.