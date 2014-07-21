مقتل 17 مسلحاً من داعش في اشتباكات مع القوات العراقية

أعلنت الشرطة العراقية اليوم الاثنين أن 17 من عناصر الدولة الاسلامية " داعش " قتلوا وأصيب ثمانية من قوات الجيش والشرطة في اشتباكات اندلعت بين القوات العراقية ومسلحي الدولة الإسلامية في هجومين منفصلين بمنطقة جرف الصخر شمالي مدينة الحلة (100كم جنوب بغداد).

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية إن اشتباكات اندلعت اليوم في منطقة جرف الصخر بين الجيش العراقي ومسلحي الدولة الإسلامية أسفرت عن مقتل 17 من عناصرها وإصابة ثلاثة من قوات الجيش العراقي .

وحسب المصادر ، أصيب خمسة من عناصر الشرطة في تبادل لإطلاق النار مع مسلحي الدولة الإسلامية في منطقة الضيعات التابعة لمنطقة جرف الصخر .

و على جانب آخر أعلنت مصادر أمنية عراقية اليوم أن رجال العشائر تمكنوا من صد هجوم للدولة الاسلامية "داعش" وقتلوا خمسة من عناصرها في منطقة الضلوعية جنوبي محافظة صلاح الدين 170 كم شمال بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن رجال العشائر في منطقة الضلوعية تمكنوا اليوم من صد هجوم لعناصر الدولة الإسلامية وطردوهم من قرية المشروع شرقي المدينة وقتلوا خمسة منهم.