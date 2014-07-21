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مقتل 10 جنود إسرائيليين في كمين للقسام

21/7/2014

قال مراسل الجزيرة في غزة إن كمينا أعدته كتائب القسام أسفر عن مقتل 10 جنود إسرائيليين شرق الشجاعية بغزة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 7 من جنوده بينهم ضابط وإصابة 30 آخرين اليوم.

من جهة أخرى، استهدفت القوات الإسرائيلية مستشفى الأقصى في غزة الإثنين مما أدى إلى استشهاد 4 وجرح 40 آخرين. وأضاف المراسل أن أكثر من 100 قذيفة سقطت على حي الشجاعية وحي الزيتون بغزة.

وسقط 509 شهداء و3150 جريحا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع تواصل القصف العنيف على أحياء عدة في القطاع.

وعلى صعيد متصل بالعدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت كتائب عز الدين القسام عن إصابتها 26 جنديا إسرائيليا بينهم أربعة في حالة الخطر فجر الإثنين، من خلال تنفيذها عملية خلف خطوط القوات الإسرائيلية شرق غزة، واستهدافها ناقلة جند شرق حي التفاح شرق غزة، وبذلك يرتفع عدد جرحى جنود الاحتلال إلى أكثر من مئتين.

وكان جيش الاحتلال قد اعترف بمقتل 13 جنديا من وحدة غولاني خلال معارك عنيفة مع المقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة وإصابة قائد الوحدة "غسان عليان" بجراح خطيرة، ليصل إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 18.

وقال مدير مستشفى إسرائيلي في بئر السبع إن 150 جنديا وصلوا إلى مستشفاه منذ الخميس الماضي لتلقي العلاج بعضهم في حالة خطيرة.

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