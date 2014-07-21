مطار العاصمة الليبية ساحة حرب بين فصائل مسلحة

يستمر القتال العنيف في محيط مطار طرابلس الدولي حيث تسعى مليشيات متنافسة منذ نحو أسبوع للسيطرة على المنطقة.

ويستخدم المتنافسون وهم "كتائب الصواعق والقعقاع و قوات أمن المطار من جهة، وقوات حفظ أمن واستقرار ليبيا المؤلفة من ثوار سابقين من الجهة الثانية مدافع ثقيلة مضادة للطائرات وصواريخ جراد في قصف منطقة قصر بن غشير والأحياء المجاورة لها في طريق المطار وهو ما أسفر عن قتلى وجرحى ودمار في المنازل والمرافق، وأصبحت المنطقة شبه خالية بعد فرار آلاف من منازلهم.

وقال سكان وشهود الأحد إن قتالا عنيفا اندلع حول مطار طرابلس الدولي حيث تتقاتل ميليشيات متنافسة منذ أسبوع للسيطرة على المطار مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وأجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.

وتسمع في الأحياء السكنية الواقعة على طريق المطار دوي الأعيرة النارية، كما ألحقت الاشتباكات أضرارا ببعض المباني. وقال أحد الشهود إن مسلحين تمركزوا فوق أسطح المنازل وحوصر السكان بينهم، وقال طبيب من مستشفى محلي إنه استقبل تسعة مصابين من المنطقة.

وأدت الاشتباكات إلى توقف الرحلات الجوية تقريبا من ليبيا وتدمير أكثر من عشر طائرات رابضة في أرض المطار ودفعت الأمم المتحدة لسحب موظفيها من ليبيا.