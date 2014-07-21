مجلس الأمن الدولي يبدى قلقه بشأن تزايد عدد الضحايا في غزة

أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه البالغ بشأن تصاعد العنف في صراع غزة بعد اجتماع لمناقشة القتال الدائر منذ نحو أسبوعين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس والذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص.

وقال أوجين جاسانا سفير رواندا بالأمم المتحدة للصحفيين بعد اجتماع طاريء لأعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر إن "أعضاء مجلس الأمن أبدوا قلقهم البالغ ازاء تزايد عدد الضحايا و أنهم دعوا لوقف فوري للعمليات القتالية".

وكان الأردن قد طلب عقد هذا الاجتماع بعد مقتل أكثر من 60 فلسطينياً و13 جندياً إسرائيلياً خلال قصف إسرائيل حي الشجاعية في غزة والاشتباك مع ناشطين في أدمى قتال خلال الهجوم الذي بدأ قبل 13 يوماً.

وأدان الامين العام للأمم المتحدة بان جي مون عمليات القتل في الشجاعية بوصفها "عملاً وحشياً" ودعا إلى وقف فوري للقتال.

ويزور بان الشرق الاوسط في محاولة للمساعدة في التوسط لهدنة ومن المقرر أن يزور القاهرة والقدس ورام الله في الضفة الغربية.