البث الحي
منوعات

صحيفة برازيلية : اتحاد الكرة يعلن دونجا مديرا فنياً

21/7/2014

أفادت بعض المصادر الصحفية في البرازيل أن كارلوس دونجا اللاعب الدولي السابق سيعود لشغل منصب المدير الفني للمنتخب البرازيلي من جديد خلال الفترة المقبلة , حيث ذكرت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية: "دونجا يعود مرة أخرى إلى المنتخب البرازيلي".

وأشارت الصحيفة البرازيلية بجانب بعض وسائل الإعلام الأخرى إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سوف يعلن عودة دونجا الفائز بلقب كأس العالم عام 1994 مع منتخب السامبا رسمياً لقيادة منتخب البلاد غداً الثلاثاء.

وأوضحت صحيفة "زيرو هورا" اليومية التي تصدر في مدينة بورتو أليجري: "كل شيء تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي بين خوسيه ماريا مارين رئيس اتحاد الكرة وماركو بولو ديل نيرو النائب الحالي والرئيس المستقبلي للاتحاد وجيلمار رينالدي المنسق الفني للاتحاد".

وألمحت بعض وسائل الإعلام البرازيلية أن رينالدي كان صديقاً وزميلاً قديماً للمخضرم دونجا في نادي "انترناسيونال" بمدينة بورتو أليجري، وهو من رشحه لخلافة المدير الفني السابق لويز فليبي سكولاري.

وتقدم سكولاري باستقالته من منصب المدير الفني بعد الأداء المخزي للمنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2014 والتي احتل فيها المركز الرابع بعد استقبال شباكه لعشرة أهداف خلال المباراتين الأخيرتين له أمام كل من ألمانيا 7 / 1 في الدور قبل النهائي وهولندا 3 / صفر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأكدت التقارير الصحفية أن دونجا كان قاب قوسين أو أدنى من تولى قيادة منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم قبل أن يبرز اسمه كمرشح لخلافة سكولاري في منصب المدير الفني لمنتخب السامبا، مما دفعه إلى تغيير وجهته ليعود مرة أخرى لقيادة منتخب بلاده

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)