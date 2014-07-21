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روسيا ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن إسقاط الطائرة الماليزية

21/7/2014
 

قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات أوكرانية كانت تطير على مقربة من الطائرة الماليزية المنكوبة.

وتحدت وزارة الدفاع الروسية اتهامات وجهتها الولايات المتحدة وأوكرانيا لانفصاليين مؤيدين لموسكو بإسقاط طائرة الركاب الماليزية.

ورفضت الوزارة أيضا اتهامات الولايات المتحدة وكييف بأن روسيا أمدت الانفصاليين في شرق أوكرانيا بأنظمة صواريخ "اسايه11 بوك" المضادة للطائرات والمعروفة لدى حلف شمال الأطلسي باسم "جادفلاي" أو أي أسلحة أخرى.

وقال الجنرال إيجور ماكوشيف من القوات الجوية الروسية "أنظمة المراقبة في سلاح الجو الروسي رصدت طائرة لسلاح الجو الأوكراني يفترض أنها آسيو 25″ مقاتلة نفاثة" تندفع في اتجاه طائرة البوينغ الماليزية.

وأضاف المسافة التي تفصل الطائرة آسيو25 عن البوينغ كانت من ثلاثة إلى خمسة كيلومترات.

وتحدى جنرال روسي آخر هو أندريي كاتوبولوف الولايات المتحدة بأن تأتي بأي صورة التقطتها الأقمار الصناعية لدعم إصرارها على أن صاروخا أطلقه انفصاليون هو الذي أسقط الطائرة.

وقال كاتوبولوف أمام الصحفيين لم يرى أحد في المجتمع الدولي هذه الصور.

ولاقى 298 شخصا حتفهم على متن الطائرة الماليزية التي أسقطت فوق شرق أوكرانيا.

وردا على تصريحات وزارة الدفاع الروسية قال مصدر أمني أوكراني إن كييف متمسكة بمعلوماتها التي تشير إلى أن روسيا أمدت الانفصاليين الموالين لها بأنظمة صواريخ اسايه11 بوك مضادة للطائرات توجه بالرادار مع طاقم من الأفراد لتشغيلها على الأرجح.

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